Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 10:17

Общество

Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическое лето придет в Москву в понедельник, 4 мая. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов, что соответствует норме июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже плюс шести – плюс девяти градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18 – плюс 21 – будет побит рекорд дня", – отметил он.

По словам синоптика, 4 мая максимальная температура составит от 20 до 23 градусов. Кроме того, может быть зафиксирован рекорд тепла. Прежний максимум был выявлен в 1990 году. Он составлял 21,2 градуса.

Вместе с тем, по прогнозу метеоролога, три суточных рекорда тепла – для 5, 6 и 7 мая – могут обновиться в столице. Днем значения поднимутся до 24 градусов, по ночам – до 15.

"Соответственно будут побиты рекорды 2001 года – плюс 18,4, 2008 года – плюс 19,3, 1975 года – плюс 21,5", – добавил Тишковец.

Вместе с тем пятый год подряд май в Москве начинается с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

Москвичам рассказали, какой будет погода в мае

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика