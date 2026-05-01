01 мая, 08:40

Безопасность

МВД РФ предупредило о мошенничестве под предлогом повышения пенсии

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Дистанционные мошенники начали использовать многоэтапные схемы обмана россиян под предлогом повышения пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник связывается с потенциальной жертвой, представляясь сотрудником отдела кадров предприятия, на котором она работала. Мошенник сообщает, что человеку полагается повышение пенсии, и просит продиктовать код из СМС "для записи в пенсионный фонд".

Спустя время звонит якобы следователь ФСБ, который говорит о том, что аферисты через личный кабинет банка пытались оформить на россиянина кредит, но силовики заблокировали операцию. Затем жертву предупреждают, что с ней должен связаться якобы представитель Центробанка РФ.

Псевдобанкир убеждает пенсионера в том, что его средства на счетах являются государственными, их необходимо направить в определенный офис, получить "протокол изъятия", после чего средства обещают вернуть. При этом мошенники предупреждают, что все действия проводятся в рамках засекреченной операции.

Кроме того, МВД предупредило, что злоумышленники пытаются выманить у пенсионера средства под предлогом невозможности возврата переданных денег без определенной суммы.

Ведомство попросило не верить звонившим, не называть коды из СМС, не переводить денежные средства на неизвестные счета и не передавать их незнакомцам.

Ранее москвичей предупредили о мошенниках, притворяющихся коммунальщиками в праздники. Зачастую жертвами подобных схем становятся пожилые люди и пенсионеры. Злоумышленники предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным в использовании.

Мошенники стали выдавать себя за руководителей компаний в мессенджерах в России

