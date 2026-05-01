01 мая, 03:57

Общество

Минпросвещения РФ поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство просвещения РФ поддержало решение Рособрнадзора запретить личный досмотр участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что психологический настрой играет ключевую роль для успешной сдачи экзамена. По его мнению, такой подход демонстрирует уважение к учащимся и одновременно повышает их ответственность перед итоговой аттестацией.

Ранее Рособрнадзор установил новые правила допуска участников в пункты проведения ЕГЭ в 2026 году. Согласно документу, участники экзамена должны будут добровольно сдавать все запрещенные предметы перед входом в пункт проведения экзамена. Организаторам и сотрудникам охраны запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам.

При срабатывании рамки металлоискателя силовик или педагог обязан только устно предложить выпускнику добровольно сдать запрещенный предмет. Если участник не желает расставаться с вещью, вызвавшей сигнал тревоги, на него составляется акт о недопуске.

