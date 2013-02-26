Давыденко стартовал с победы на теннисном турнире в Дубае

Россиянин Николай Давыденко с победы стартовал на теннисном турнире в Дубае. В первом круге Давыденко обыграл серба Янко Типсаревича.

Матч завершился со счетом 6:0, 7:5, сообщает "Р-Спорт". Давыденко взял шесть геймов на подаче соперника, позволив Типсаревича совершить два брейка.

Отметим, что Давыденко много ошибался на подаче - на счету россиянина четыре двойные ошибки.

Во втором круге Давыденко встретится с румынским теннисистом Виктором Ханеску.

Теннисный чемпионат Дубая проводится на харде. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион 785 тысяч долларов.