26 февраля 2013, 17:25Спорт
Давыденко стартовал с победы на теннисном турнире в Дубае
Россиянин Николай Давыденко с победы стартовал на теннисном турнире в Дубае. В первом круге Давыденко обыграл серба Янко Типсаревича.
Матч завершился со счетом 6:0, 7:5, сообщает "Р-Спорт". Давыденко взял шесть геймов на подаче соперника, позволив Типсаревича совершить два брейка.
Отметим, что Давыденко много ошибался на подаче - на счету россиянина четыре двойные ошибки.
Во втором круге Давыденко встретится с румынским теннисистом Виктором Ханеску.
Теннисный чемпионат Дубая проводится на харде. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион 785 тысяч долларов.