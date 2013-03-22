Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 11:14

Жители Московской области видели над городом НЛО

Читатель M24.ru Александр утверждает, что минувшей ночью над Москвой он видел НЛО.

"Проживаю в Воскресенском районе Московской области, в поселке Белоозерский, около трех часов ночи мной был замечен НЛО, который пролетал в сторону Москвы. Предполагаю, что это метеорит," - пишет читатель.


Так же он сообщает о том, что замеченный им объект излучал яркий голубой свет, и цвет свечения не был похож на естественный цвет падающей звезды, который привыкли видеть в ночном небе. Пролетев большое расстояние, объект распался на искры, уточняет Александр.

При этом видел ли этот объект кто-то еще - не сообщается.

НЛО метеорит новости читателей московский папарацци мо

