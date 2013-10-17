Новый вход в Московский зоопарк появится у метро "Баррикадная"

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект реконструкции Московского зоопарка предусматривает сооружение нового входа со стороны станции метро "Баррикадная". Об этом в четверг 17 октября рассказала исполнительный директор учреждения Наталья Колобова.

По ее словам, проект пока не утвержден. Однако реконструкция будет полностью проведена в следующем году, когда зоопарк отметит 150-летие. Кроме нового входа там появятся две комнаты матери и ребенка, будут обустроены тенты, под которыми можно будет укрыться в дождливую погоду. Также будет сделана новая, более удобная карта территории. При этом вольеры с животными останутся в прежнем виде.

По словам Колобовой, на ценах на билеты реконструкция не скажется. Более того, сейчас зоопарк разрабатывает новый логотип, который будет помещен на сувенирной продукции. Продажа этих сувениров позволит получать дополнительную прибыль. Сейчас выбираются животные–символы зоопарка – это слоны, змеи, дельфины, белки и фазан.

Также исполнительный директор зоопарка подчеркнула, что сегодня там содержится более 1100 видов животных и более 7 тысяч особей.

Добавим, что в этом году зоопарк предлагает совершенно новую зимнюю программу. С 1 декабря в столичном зоопарке откроются рождественские ярмарки, начнутся праздничные акции, а в пустующих вольерах появятся инсталляции из льда и света.

Дмитрий Кафанов