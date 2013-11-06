Форма поиска по сайту

06 ноября 2013, 18:51

Культура

Пресс-конференция "Зима в столичных парках"

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 7 ноября, сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию пресс-конференции "Зима в столичных парках", которая состоится в пресс-центре ИТАР-ТАСС.

В рамках мероприятия вы узнаете о том, какие развлечения в местах отдыха ждут в ближайшие месяцы москвичей и гостей города.

В пресс-конференции примут участие министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков, директор парка культуры и отдыха имени Горького Ольга Захарова, директор парка культуры и отдыха "Сокольники" Андрей Лапшин, директор парка культуры и отдыха "Измайлово" Анатолий Боярков и директор музейно-паркового комплекса "Северное Тушино" Илья Чернышев.

Онлайн-трансляция начнется в 11.00.

Трансляция завершена.

