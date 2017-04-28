Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 11:16

В мире

Власти Венеции ограничат число посещающих город туристов

Фото: ТАСС

Количество туристов, посещающих Венецию, планируют ограничить власти города, сообщает "Мир 24". Решение было принято на городском совете, теперь документ с предложением должны рассмотреть в правительстве Италии и ЮНЕСКО.

Оценить поток туристов помогут системы, которые будут подсчитывать число посещений главных достопримечательностей города: моста Конституции, моста Скальци и других. Затем власти смогут регулировать количество туристов, которые въезжают в город

Подсчет гостей также позволит расширить зоны Wi-Fi и решить вопросы, связанные с безопасностью.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика