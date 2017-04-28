Власти Венеции ограничат число посещающих город туристов

Фото: ТАСС

Количество туристов, посещающих Венецию, планируют ограничить власти города, сообщает "Мир 24". Решение было принято на городском совете, теперь документ с предложением должны рассмотреть в правительстве Италии и ЮНЕСКО.

Оценить поток туристов помогут системы, которые будут подсчитывать число посещений главных достопримечательностей города: моста Конституции, моста Скальци и других. Затем власти смогут регулировать количество туристов, которые въезжают в город

Подсчет гостей также позволит расширить зоны Wi-Fi и решить вопросы, связанные с безопасностью.