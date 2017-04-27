Российское судно могло получить пробоину в Черном море из-за тумана

Фото: ТАСС/Сергей Петросян/пресс-центр ЧФ

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" могло столкнуться с грузовым судном из-за плохих погодных условий, сообщает ТАСС.

"Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман", – сказал представитель генконсульства России в Стамбуле.

По его словам, экипаж российского судна спасен. Российских моряков переправляют на борт военного корабля ВМС Турции.

Инцидент произошел днем 27 апреля в Черном море в сорока километрах к северо-западу от пролива Босфор. "Лиман" столкнулся с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того. Российской судно, получив пробоину, затонуло.

"Лиман" относится к средним разведывательным кораблям Черноморского флота. В конце января судно вернулось из похода в Средиземное море. Там корабль выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.