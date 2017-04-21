Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2017, 19:47

В мире

Букмекеры назвали фаворитов Евровидения

Фото: Str/Zuma/ТАСС

Список фаворитов Евровидения – 2017 возглавила песня из Италии Occidentali's Karma, иполняемая Франческо Габбани. Котировки опубликовали на неделе букмекерские конторы.

В песне "Карма западного человека" говорится о проблемах и надеждах на будущее. Певец исполняет ее иронично, вместе с танцующей обезьяной. Ролик собрал уже более 50 миллионов просмотров.

Видео: YouTUBE/GabbaniVEVO

Второй в рейтинге фаворитов оказалась Болгария, а за ней – Швеция и Португалия. Пятую строчку списка заняла Бельгия.

В этом году Россию на Евровидении должна была представлять певица Юлия Самойлова. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году. Как развивались события, читайте в материале m24.ru.
жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика