Букмекеры назвали фаворитов Евровидения

Фото: Str/Zuma/ТАСС

Список фаворитов Евровидения – 2017 возглавила песня из Италии Occidentali's Karma, иполняемая Франческо Габбани. Котировки опубликовали на неделе букмекерские конторы.

В песне "Карма западного человека" говорится о проблемах и надеждах на будущее. Певец исполняет ее иронично, вместе с танцующей обезьяной. Ролик собрал уже более 50 миллионов просмотров.

Видео: YouTUBE/GabbaniVEVO

Второй в рейтинге фаворитов оказалась Болгария, а за ней – Швеция и Португалия. Пятую строчку списка заняла Бельгия.