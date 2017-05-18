Форма поиска по сайту

Президенту Бразилии пригрозили импичментом

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Президенту Бразилии Мишела Темеру грозит импичмент из-за записи против спикера Палаты представителей Эдуардо Куньи, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Записи Темера о том, что Куньи "купил молчание", были предоставлены властям двумя крупными бизнесменами. Речь, в частности, идет об опубликованной порталом Globo аудиозаписи, где Темер дает распоряжение оплатить "молчание" по делу о коррупции экс-главы палаты депутатов Эдуарда Кунье. Называется сумма оплаты – 630 тысяч долларов.

В марте этого года Кунье был приговорен судом к 15 годам заключения по делу о получении взятки.

