18 апреля 2017, 14:28

В мире

Автор петиции по выходу Калифорнии из США планирует жить в РФ

Фото: DPA/ТАСС/Barbara Munker

Автор петиции о выходе Калифорнии из состава США (Calexit) Луис Маринелли отказался от своей идеи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Business Insider. Испытав "разочарование в США", он заявил, что намерен переехать в Екатеринбург на постоянной основе.

Он отметил, что нашел в России жизнь без тревог и разочарований.

Возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем Маринелли не намерен, поэтому он снимет ходатайство о Calexit с повестки голосования.

Отмечается, что гражданин Штатов мог бы организовать референдум и находясь в России. Он живет в Екатеринбурге со своей супругой Анастасией с сентября 2016 года.

Он также искал поддержки стран с правом вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) – России и Китая. Маринелли рассчитывал, что их содействие понадобится, если США и их союзники в Совбезе опровергнут легитимность референдума.

