Трамп признался в передаче Лаврову данных по терроризму

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Президент США Дональд Трамп посчитал себя вправе поделиться с Россией информацией, касающейся терроризма и безопасности полетов. Такое заявление Трамп сделал у себя в Twitter.
"Как президент я хотел поделиться с Россией на встрече в Белом доме данными, которые относятся к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", – говорится в сообщении.
As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.
Свое решение Трамп объяснил гуманитарными соображениями, а также желанием активизировать усилия России в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).
...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.
В Белом доме и в МИД России опровергли передачу секретной информации.