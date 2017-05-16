Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 15:29

В мире

Трамп признался в передаче Лаврову данных по терроризму

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Президент США Дональд Трамп посчитал себя вправе поделиться с Россией информацией, касающейся терроризма и безопасности полетов. Такое заявление Трамп сделал у себя в Twitter.

"Как президент я хотел поделиться с Россией на встрече в Белом доме данными, которые относятся к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", – говорится в сообщении.

Свое решение Трамп объяснил гуманитарными соображениями, а также желанием активизировать усилия России в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Ранее газета The Washington Post обвинила Дональда Трампа в том, что он мог поделиться секретными данными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время переговоров в США на прошлой неделе. Речь шла о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

В Белом доме и в МИД России опровергли передачу секретной информации.

