СМИ назвали возможных виновников утечки данных ЦРУ

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Подрядчики, ранее работавшие на ЦРУ, могли быть виновниками утечки секретных данных, опубликованных на портале WikiLeaks. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее портал WikiLeaks сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В ходе расследования этого инцидента власти обнаружили след, указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Подрядчики проектируют инструменты для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров, имеющих выход в интернет.

Следователи допросили членов группы из двух компаний в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.

По данным издания, всего в хакерских проектах ЦРУ занято порядка 12 компаний, большинство из которых находится в штате Виргиния. Предполагается, что между ними произошли разногласия. Одна из групп подрядчиков работала на управление из-за рубежа и надеялась получить рабочие места в ЦРУ в США, но от этого в ведомстве позднее отказались.