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Жизнь в мире

12 марта 2017, 17:14

СМИ назвали возможных виновников утечки данных ЦРУ

жизнь в мире

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva

Подрядчики, ранее работавшие на ЦРУ, могли быть виновниками утечки секретных данных, опубликованных на портале WikiLeaks. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее портал WikiLeaks сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В ходе расследования этого инцидента власти обнаружили след, указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Подрядчики проектируют инструменты для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров, имеющих выход в интернет.

Следователи допросили членов группы из двух компаний в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.

По данным издания, всего в хакерских проектах ЦРУ занято порядка 12 компаний, большинство из которых находится в штате Виргиния. Предполагается, что между ними произошли разногласия. Одна из групп подрядчиков работала на управление из-за рубежа и надеялась получить рабочие места в ЦРУ в США, но от этого в ведомстве позднее отказались.

Vault 7


Ранее портал WikiLeaks в рамках проекта Vault 7 опубликовал около 8,7 тысячи секретных документов ЦРУ по киберразведке.

В частности, по мнению WikiLeaks, документы свидетельствуют о том, что консульство США во Франкфурте-на-Майне работает в качестве секретного штаба для специалистов по кибервзлому.

В организации заявили, что в материалах есть информация о сотрудниках ЦРУ, которые прибывают в консульство под видом технических консультантов и имеют дипломатические паспорта, выданные Госдепартаментом США.

О том, чем грозит подобная утечка информации ЦРУ, читайте в материале сетевого издания m24.ru.

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