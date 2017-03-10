Древнеримский саркофаг нашли в саду британского дворца

Блейнхеймский дворец. Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Parsons

Древнеримский саркофаг использовали в качестве клумбы в Блейнхеймском дворце в Великобритании, сообщает "Газета.ру".

Саркофаг был изготовлен в Риме 1800 лет назад, а в XIX веке его приобрел пятый герцог Мальборо Джордж Спенсер-Черчилль. Он использовал саркофаг для сбора воды из источника, а затем артефакт стал выполнять функцию клумбы для тюльпанов.

На использование саркофага не по назначению обратил внимание эксперт по античности, который прогуливался по дворцовому саду. Он заметил на одной из клумб изображения Диониса, опирающегося на сатира, Артемиду и Геркулеса, а также резные львиные головы.

В настоящее время ученые исследуют саркофаг. Пока неизвестно, кто был скульптором и кого там захоронили. Представители дворца продавать саркофаг не собираются.