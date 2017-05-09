Трамп продлил санкции в отношении правительства Сирии

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении правительства Сирии, введенных против Дамаска в период 2004–2012 годов, сообщает "Газета.Ру".

В опубликованном на сайте Белого дома документе говорится, что Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада. США требуют от сирийских властей политической трансформации в стране.

Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции против нескольких сирийцев в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Все они – сотрудники научно-исследовательского центра в Сирии. Всего в список санкций попали 271 человек.