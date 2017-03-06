Поправки в Конституцию одобрил парламент Казахстана

Фото: DPA/ТАСС/Hendrik Schmidt

Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана приняли законопроект о внесении изменений и дополнений в конституцию, передает РИА Новости.

Изменения связаны с заявлением главы Казахстана Нурсултана Назарбаева о необходимости перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством.

Поправки, принятые 6 марта 2017 года, расширяют влияние нижней палаты при формировании правительства и усиливают контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью кабинета министров.

Законопроект также предполагает, что полномочия по утверждению госпрограмм передаются от президента к правительству. Помимо этого, глава государства передает правительству право утверждать единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, которые содержатся за счет госбюджета. Документы должны согласовываться с президентом.

У президента появилось право обращаться в Конституционный совет для рассмотрения новых законов на соответствие конституции. Парламент республики стал высшим представительным органом республики, осуществляющим "законодательную власть", а не "законодательные функции", как было ранее.

Правительство Казахстана теперь в равной степени ответственно перед президентом и парламентом. Глава кабинета министров должен будет докладывать о деятельности не только президенту, но и парламенту.



Правительство будет слагать свои полномочия не перед вновь избранным президентом, а перед вновь избранной нижней палатой.