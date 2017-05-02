Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 13:42

В мире

Стали известны главные темы переговоров Путина и Меркель

Фото: пресс-служба администрации президента России

Ключевой темой переговоров для канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным станет предстоящий в июле саммит G20, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Германии.

Переговоры пройдут 2 мая в Сочи. Меркель хотела бы уточнить позицию Москвы по тем положениям, которые Берлин как организатор предстоящего саммита G20 хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. Коммюнике принимается только с согласия всех участников "большой двадцатки".

Канцлер не уверена, что президент России на саммите поддержит некоторые инициативы Германии. В частности, речь идет о мерах, направленных на борьбу с отмыванием денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса, уточнил источник.

Саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.
