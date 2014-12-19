По московским меркам: Крупнейший приют для животных

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Согласно большинству источников, самой крупной некоммерческой структурой Москвы, занимающейся проблемами бездомных животных, является благотворительная организация "Эко". С 1997 года "Эко" проводит работу по регулированию численности бездомных животных в столице путем строительства приютов и содержания в них животных до естественной смерти или передачи новому владельцу.

В двух частных приютах организации в настоящий момент содержится почти 10 тысяч бездомных зверей. Сейчас строится еще четыре филиала, порядка двух тысяч волонтеров занимаются судьбой "беспризорников". Все питомцы получают надлежащий уход, также организована ветеринарная помощь в лучших клиниках Москвы. В приюте никогда не усыпляли животных. Прежде чем отдать питомца новому хозяину, сотрудники "Эко" тщательно проверяют информацию об "усыновителе".

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Если говорить о старейших приютах Москвы, то главный претендент на это звание - "БИМ" одноименного благотворительного фонда. Деятельность первого отделения, как и самого фонда, началась еще в конце 80-х годов. Сегодня в организацию входит пять учреждений на территории Москвы и Подмосковья. Общее количество содержащихся в них животных превышает три тысячи. Фонд имеет собственную ветеринарную службу и даже хоспис для содержания неизлечимых и старых животных.

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Отметим, что среди государственных приютов для животных один из самых больших расположен в Восточном административном округе города Москвы на Проектируемом проезде, 265, в промзоне Руднево. Здесь можно забрать питомца домой или оказать любую посильную помощь (уход за животными, транспортные услуги, покупка кормов и лекарства). Кроме этого, можно просто прийти пообщаться с полюбившимся зверем - это будет способствовать его скорейшей социальной адаптации.

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На территории приюта организована собственная ветеринарная служба, где работают ветеринары различных специализаций: хирурги, травматологи, дерматологи. За работой специалистов следит Комитет ветеринарии города Москвы. Ветеринары проводят операции различной сложности на современном оборудовании, делают анализы, УЗИ, ЭКГ. При поступлении нового животного проводится полный комплекс карантинных мер, питомцы подлежат стерилизации и кастрации, а также чипированию.

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Крупнейшим и одним из старейших в мире из действующих принято считать приют Столичного гуманного общества (The Capital Area Humane Society), который был создан в 1883 году в штате Огайо, США. Приют существует больше ста лет, через него ежегодно проходит более десяти тысяч беспризорных собак и кошек. Сотрудники приюта - волонтеры в возрасте от 16 лет, главная задача которых найти новых хозяев для бездомных животных. Волонтеры обслуживают собак, оказывают им ветеринарную помощь, гуляют с ними и проверяют, как животные чувствуют себя у новых хозяев.