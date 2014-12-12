Тайны интеллекта обезьян: о чем молчат животные

"Нераскрытые тайны": Тайны интеллекта животных

Человек разумный – единственный биологический вид на земле, обладающий самым высоким интеллектом. Тысячелетиями мы самоуверенно считали себя венцом творения, полагая, что только нам одним под силу говорить и мыслить. Оказалось, люди сильно заблуждались.

За последние 100 лет исследований были проведены тысячи экспериментов, которые убедительно доказывают, что между человеком и всем животным миром не такая уж и большая пропасть. Так о чем же молчат братья наши меньшие? На какие осмысленные поступки они действительно способны? Об этом читайте в расследовании телеканала "Москва Доверие".

Животные > Человек?

"Сейчас мы можем сказать: "Вот да, у животных есть зачатки мышления. Есть они не только у антропоидов, но и у достаточно широкого круга позвоночных", – говорит доктор биологических наук, заведующая лабораторией физиологии и генетики поведения МГУ им. М. В. Ломоносова Зоя Зорина.

"Мы имеем дело с очень сложными вещами. Вообще природа сама по себе трудна. Живая природа еще более трудна для понимания, для исследования", – рассказывает доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Латанов.

До конца 19 века человечество категорически отказывалось признать, что некоторые животные тоже способны думать. Даже ученые полагали, что поведение каждого высокоразвитого зверя продиктовано лишь набором инстинктов и условных рефлексов. Но можно ли назвать условным рефлексом то, что делает дикая ворона? Кажется, она вполне осознанно придумала себе развлечение. Но неужели она до этого действительно додумалась?

Фото: ТАСС/Василий Егоров

"Собственно, речь о том, что у животных должно быть мышление. Она пошла после того, как появилась теория Дарвина. И тогда, соответственно, возникла мысль о том, что должна быть преемственность, что, в общем, не на пустом месте сформировалась у человека эта способность. Дарвин – это конец 19 века. То есть до того времени речи об этом вообще не было", – утверждает кандидат биологических наук, сотрудник биологического факультета МГУ им. В. М. Ломоносова Мария Багоцкая.

Опытный кинолог Галина Чоговадзе не сомневается, что ее питомцы Рой и Саня, два кобеля породы бордер-колли, как и все собаки в целом, обладают высоким интеллектом.

"Отдельные особи могут запомнить более 200 слов-команд. Они умеют различать предметы по форме, по названиям. То есть вот Ройкина сестра – ей можно сказать, например: "Принеси мячик в дырочку!" – она принесет дырчатый мяч. "Принеси утку!" – она принесет утку. То есть эти собаки могут находить игрушки по названиям, по их форме. Они различают очень многое. Вот Рой у меня в молодости знал более 100 слов-сигналов", – рассказывает Галина Чоговадзе.

Рой и Саня способны не только запоминать десятки команд, но и обобщать полученные знания, успешно применяя их в новых ситуациях, – утверждает хозяйка собак.

"Вот этот элемент скрещивания лап мы делали с Роем рядом со мной, передо мной. И собака должна обобщить. То есть она должна понять, что эта же команда – это то же самое, это тот же крест, только он выполняется напротив меня. Вот для Роя это было не очень сложно, то есть мне хватало одной тренировки, чтобы ему все объяснить", – говорит Галина Чоговадзе.

Но говорят ли эти способности о том, что Рой и Саня обладают мышлением? Ученые утверждают: способность к мышлению и обучению – совсем не одно и то же.

"Вот те чудеса, которые нам демонстрируют цирковые животные и, кстати сказать, наши домашние любимцы, которые следят за нашим поведением и хорошо под него так подстраиваются и даже манипулируют, – это уже все другое. Все чудеса, которые мы видим в цирке, видим у служебных собак – это результат дрессировки, результат долгого обучения путем повторения, подлавливания нужных действий, нужных каких-то движений и с постоянным подкреплением. Стимул – реакция – подкрепление, стимул – реакция – подкрепление", – объясняет Зоя Зорина.

Стимул – реакция – подкрепление

Безусловно, назвать собак примитивными существами ни у одного ученого язык не повернется. Их высокие способности к обучению и дисциплинированность как раз свидетельствуют о развитом интеллекте. Но понятие интеллекта включает в себя множество аспектов, и особый интерес у ученых сегодня вызывает только один из них.

"Есть ли у животных мышление? Что такое мышление? С одной стороны, обобщение, абстрагирование и способность решать новые задачи – вот это центральное. Это есть у человека и составляет основу его человеческой психики. Вопрос: есть ли это у животных?" – говорит Зоя Зорина.

За последние 100 лет были исследованы сотни видов животных и рыб. Оказалось, что очень многие из них действительно способны мыслить логически. Но как именно ученым удалось обнаружить разум у братьев наших меньших?

Один из самых универсальных тестов на выявление рассудочной деятельности у животных был разработан еще в конце 60-х годов прошлого века известным советским биологом Леонидом Крушинским. Будучи заядлым охотником, он подметил, что его легавые мгновенно предсказывают, куда побежит дичь, скрывшаяся из виду, не используя для этого даже свой нюх.

Фото: М24.ru/Игорь Иванко

Крушинский предположил, что животные могут мысленно достраивать картинку и принимать верное решение по обнаружению невидимого объекта. Свою гипотезу биолог решил проверить экспериментально. Так родилась идея знаменитого на весь мир теста на экстраполяцию.

"Что такое вообще экстраполяция, по определению? Это способность животного наносить известную функцию на отрезке за его пределы. То есть когда животное знает, что вот что-то существует, потом, когда этот объект скрылся с поля зрения, он продолжает существовать. Это простейший эмпирический закон, и вот именно на его исследование, этого простого закона, были придуманы опыты с ширмой", – утверждает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Перепелкина.

В лаборатории физиологии и генетики поведения Московского государственного университета была построена специальная экспериментальная установка. В центральной ее части находились две миски: одна пустая, другая с кормом.

Как только животное обнаруживало лакомство и начинало его есть, миски разъезжались в разные стороны, в какой-то момент скрываясь за непрозрачными ширмами. Перед животным стояла задача: догадаться, в какой именно стороне исчезнет корм, обогнуть установку кратчайшим путем и доесть свое лакомство. При этом в каждом новом тесте угощение помещалось в разные кормушки.

"В лаборатории было исследовано огромное количество животных разных таксон и выяснилось, что хищное животное (волки, собаки, кошки, крысы-пасюки) – они способны решать экстраполяционную задачу, достоверно отличающуюся от 50 процентов случайного уровня. То есть это больше 65–70 процентов случаев. Из пресмыкающихся это болотные черепахи – тоже способны к решению экстраполяционных задач. Не способны к решению экстраполяционных задач оказались рыбы, куры. Они также проходили ширму исключительно случайным образом. И голуби. И мыши", – рассказывает Ольга Перепелкина.

Этот гениальный в своей простоте тест помог ученым подтвердить гипотезу о том, что многие животные обладают мышлением. Впрочем, интеллектуальные способности некоторых испытуемых оказались довольно ограниченными.

Несмотря на то что все исследованные собаки идеально решили задачу на экстраполяцию, в тестах более сложных они значительно уступали человекообразным обезьянам и дельфинам.

"Поверхность полушарий почти гладкая, очень мало (ничтожное число) извилин, а главное, вот один из важнейших отделов мозга высших – это лобная кора у человека. У высших обезьян она, конечно, развита хуже, но она присутствует. Вот у собак вот этот отдел – префронтальная кора (она даже лобной не называется) – она находится в зачаточном состоянии, и площадь других ассоциативных областей у них существенно ниже, чем у низших обезьян. И вот оказывается, что по спектру задач, которые собаки решают, они очень отличаются даже от низших обезьян. При всей нашей любви, уважении к собакам, которые замечательные, умные существа, тем не менее вот спектр их способностей поуже", – говорит Зоя Зорина.

Кора безмозглая

В ходе многолетних исследований было также установлено, что собаки не способны к так называемой орудийной деятельности, как, например, те же высшие обезьяны. Конечно, во время дрессировки их можно приучить к этому, но ожидать, что в новой для себя ситуации собака начнет использовать подручные предметы для решения своей насущной задачи не стоит. Во всяком случае, до недавнего времени ученые были в этом абсолютно уверены. Пока в открытом доступе не появилось вот это видео.

По утверждению ученых из центра исследования собак динго в Австралии, эта съемка стала первым документальным свидетельством того, что иногда собаки все же способны использовать подручные предметы для достижения своей цели.

"Потом через пару месяцев появляется съемка домашняя, где бигль передвигает стул, чтобы забраться на стол и подойти к микроволновке (там мясо жарится). Вот это вот расширяет. Вот чем больше опытов, чем больше данных, тем, во-первых, уточняется спектр способностей каждого вида. Вот, значит, у собак все-таки что-то когда-то может быть", – говорит Зоя Зорина.

Животные постоянно преподносят сюрпризы. Ученым становится все сложнее делать однозначные выводы об их интеллектуальных способностях. Например, на сегодняшний день нельзя с уверенностью говорить, что все крысы способны к элементарному мышлению. Эксперименты показали, что только дикие серые крысы, или пасюки, демонстрируют высокие результаты. Крысы из искусственно выведенных линий не решают даже базовый тест на экстраполяцию.

Фото: М24.ru/Роман Балаев

"Так называемый процесс доместикации – он иногда оказывает негативным при приручении человеком. То же самое могу рассказать про лис диких красных, которые живут в природе и способны решить экстраполяционную задачу, и черно-бурых лис, которых разводили в питомниках. Черно-бурые лисы не способны к решению. То есть то, что их одомашнили и стали разводить, здесь повлияло как фактор того, что у них снизилась эта способность", – рассказывает Ольга Перепелкина.

Нельзя однозначно утверждать и то, что все мыши совсем не способны мыслить. В большинстве своем тест на экстраполяцию они решают действительно плохо. Но оказывается, почти в каждой популяции встречаются особи с большим объемом головного мозга и маленьким.

При этом разница в весе серого вещества у мышей может колебаться от 370 миллиграммов до 550. Подобный разброс ученые не считают отклонением, но в том, что некоторые особи с большим мозгом могут логически мыслить, нет сомнений.

"Выяснилось, что мыши с большим весом мозга лучше обучаются в лабиринтах. Они способны решать экстраполяционную задачу, то есть они отличаются в решении задач. Они способны решить тест на поиск ходов укрытия (они находят лаз), а мыши малого мозга почти не справляются с этими задачами, и у них высокий очень уровень тревожности", – утверждает Перепелкина.

Впрочем, даже если не проводить сложнейшие научные тесты, а просто внимательно присмотреться, то в поведении многих животных можно обнаружить зачатки человеческого интеллекта. Всем известно, что каждого взрослого и разумного человека отличает способность самостоятельно принимать правильные решения. Этим мы отличаемся от многих животных. Во всяком случае, нам так кажется.

Но оказывается, что и крысы поступают так же. Смоделируем ситуацию, при которой возвращение к кормушке для этой голодной крысы будет задачей непростой. Для этого клетку оставим на одном столе, а самого грызуна перенесем на другой.

Образовавшееся пространство заполним стульями и коробкой, но так, чтобы они стояли друг к другу не слишком близко. А теперь понаблюдаем. Крысы – крайне осторожные животные, а многие ручные грызуны и вовсе трусоваты.

Они не любят пересекать открытых пространств и на новые условия реагируют крайне настороженно. С точки зрения человеческой логики, у грызуна есть всего три варианта для действий: пробраться понизу, но тогда придется спрыгивать со стола на стул, а это значит, испытать страх высоты; пойти поверху, но оказаться в лучах искусственного света, а крысы яркий свет не любят; или остаться голодной на столе.

Какой же вариант предпочтет животное? Через 16 минут крыса, исследовав местность, принимает решение. Оценив степень риска, она выбирает второй вариант. Уже через несколько секунд грызун оказывается в своем укрытии и наедается досыта.

Задача решена. Удивительно, но даже грызуны, обладатели небольшого и в целом не самого развитого мозга способны демонстрировать элементарное мышление. Но означает ли это, что обладатели развитого головного мозга способны к гораздо более сложным умственным операциям?

Умный Ганс

Преданность, послушание, удивительные способности к обучению – часто именно так мы характеризуем способности лошадей – животных, которых по умолчанию многие из нас привыкли считать очень разумными. Лошади действительно способны выполнять довольно сложные цирковые трюки.

Они могут демонстрировать и волевые качества, сражаясь за медали в большом спорте. Но как это ни странно, ни один ученый в мире не может точно ответить на вопрос, способны ли лошади к рассудочной деятельности.

Оказывается, за последние 100 лет никто так и не выяснил, насколько разумны эти животные. Наверное, поэтому самой умной лошадью в истории до сих пор считается Умный Ганс – вороной конь породы орловский рысак, живший в Германии в начале XX века.

Умный Ганс был питомцем Вильгельма фон Остина – учителя математики. В течение 14 лет он дрессировал своего коня, развивая в нем поистине удивительные способности. Ганс научился не только складывать, вычитать, умножать и делить сравнительно большие числа, но также отвечать на сложные вопросы.

Например, хозяин мог спросить Ганса: "Если восьмой день месяца приходится на вторник, то каким днем по счету будет следующая пятница?" – и получить ответ. Ганс отстукивал копытом по земле нужное количество раз.

Фото: М24.ru/Александр Авилов

"Это производило огромное впечатление, но вот мнение, которое утвердилось на данный момент по тем проверочным всяким тестам, что лошади очень четко реагируют на экспериментатора, и ловят его невольное подсознательное одобрение, и перестают стучать копытом, когда дело доходит до нужной цифры или буквы", – говорит Зоя Зорина.

Эту закономерность удалось выявить еще в XX веке. Выяснилось, что Ганс отвечал верно в 90 процентах случаев, если его хозяин, Вильгельм фон Остин, сам знал ответ на вопрос. Если же человек мешкался или был не уверен, результативность Умного Ганса катастрофически падала – он отвечал верно всего на шесть процентов вопросов.

Современные ученые не сомневаются, что конь по кличке Умный Ганс был незаурядной особью. Эта лошадь была прекрасным психологом, чутко реагировавшим на малейшие перемены в поведении своего хозяина. Но обладал ли Ганс истинной способностью к математическому счету? Скорее всего, нет.

"Кроме Умного Ганса, за свою жизнь вы встречали считающую лошадь? Хоть раз? Хоть одну? Знаете сколько? Больше 100 лет прошло, а Умный Ганс как феномен жив. В науке это называется одиночно описанный, объективно не проверенный, субъективный случай. Здесь, с точки зрения психолога, даже интересно, почему такой миф больше 100 лет держится. Все хотят в лошади увидеть считающую лошадь. Но, как мы видим с вами, сколько миллионов лошадей прошло после Умного Ганса, но ни одна из них не считает. Но мы все равно пытаемся найти в Умном Гансе еще вот способность к счету. Нас не убеждают многие поколения лошадей и многие миллионы особей, которые этим не овладели", – считает сотрудник научного отдела Московского зоопарка кандидат психологических наук Елена Федорович.

Недооцененные птицы

Так способны лошади к элементарному мышлению или нет? Пока этот вопрос остается научной загадкой. До тех пор пока не будут проведены первые научные исследования о степени разумности этих животных, остается только гадать. Не исключено, что лошади нас еще очень удивят, как это уже сделали собаки. Главное, найти верный подход и разработать адекватный тест на проверку их рассудочной деятельности.

"Понимаете, какая штука, ведь мы когда говорим об интеллекте животных, мы постоянно его сравниваем со своим интеллектом. И фактически мы ищем, вот до какой степени они нас глупее: вот они чуть-чуть глупее или они совсем глупее. Но при этом мы забываем такую вещь, что возможно, у них есть какие-то свои выдающиеся способности, которые мы просто не ищем и найти не можем, потому что мы не можем заподозрить, что они у них есть", – утверждает Мария Багоцкая.

Примерно так получилось с птицами. Долгое время научное сообщество не проявляло особого интереса к исследованию их интеллекта. Заведомо предполагалось, что существа, обладающие столь примитивным на вид мозгом, едва ли могут обладать разумом.

"Человечество в этом заблуждении пребывало фактически до начала XXI века. Потому что, ну, раз извилин нет, мало того, что поверхность гладкая, там внутренняя структура совершенно другая, чем у млекопитающих. У млекопитающих, вот даже у крыс, если вы посмотрите на срез мозга, там идет такая полоска шестислойной коры. Вот эта слоистая структура, которая бурно развивается в процессе эволюции, достигает вершины развития у человека, – у птиц этой слоистости нет. Раз нет коры, значит, весь мозг, разросшийся под коркой, ну и что с него взять?", – поясняет Зоя Зорина.

Первым опроверг это заблуждение известный прусский исследователь Отто Келер после того, как его ручная галка начала проявлять способности к счету. Ну а дальше и Леонид Крушинский принялся исследовать мышление птиц в своих знаменитых тестах на экстраполяцию.

В ходе этих исследований куры полностью подтвердили справедливость ироничного выражения "куриные мозги". Выяснилось, что элементарным мышлением эти птицы не обладают. Голуби также провалили тесты, но зато продемонстрировали ученым свою невероятную память.

"Вот там, где надо зазубрить и выучить наизусть, – ой, пожалуйста. Они запоминают сотни слайдов (им предлагают картинки: на одной есть человек, на другой нет человека). И вот 100 таких пар разных совершенно. И вот они все 100 запомнят. Именно запомнят конкретные пары: правильные и неправильные, правильные и неправильные. Вот эту долбежку – сколько угодно. Но решать в новой ситуации они не могут", – утверждает Зоя Зорина.

Феноменальные результаты показали птицы из семейства врановых: это ворόны, вόроны, сороки и некоторые попугаи.

"Мы можем говорить о высоком интеллекте, если мы оцениваем не один тест, а комплекс тестов. С разными тестами, с самыми разными тестами хорошо справляются врановые и попугаи. Есть некоторые тесты, с которыми справляются вьюрки. Ну вот иногда что-то такое у других групп наблюдается. Но вот именно по комплексу тестов, соответственно, это врановые и попугаи", – говорит Мария Багоцкая.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Высокие интеллектуальные показатели позволили этим птицам тут же выбиться в лидеры списка самых умных животных. Они не на много уступали человекообразным обезьянам, при этом значительно превосходили результаты собак и кошек.

Ученые решили и дальше изучать мышление птиц. Перед исследователями стал вопрос: замеченная в природе способность некоторых особей подтягивать за веревку добычу – что это: проявление разума или врожденная способность?

Серия тестов с врановыми показала: испытуемые прекрасно понимают, за какую веревочку нужно тянуть, чтобы получить приманку, а не пустышку. Они справлялись с заданием, даже когда экспериментаторы перепутывали веревки.

"Может быть, вы представляете себе для детей задачки, там, типа лабиринты пройти и определить, кто тебе звонит по телефону, проследить движение шнура, да? Вот такого плана задачи мы можем давать, соответственно, птицам, и не только птицам, и сравнивать, кто как решает.

И оказалось, что это очень интересная группа задач, поскольку, в общем, почти все могут подтягивать веревки, но мы можем дифференцировать, соответственно, кто какой уровень сложности решает. Получается, пока что лучше всего решают эту задачу кеа.

Кеа – это такой попугай большой, умный. Но, соответственно, ворόны и вόроны – они решают примерно на одном уровне, но вόронам очень мешает боязнь новизны. То есть может быть такая ситуация, что животные – они уровни интеллекта имеют примерно одинаковые, а, соответственно, страх у них в разной степени проявляется, и поэтому кто-то решает хуже, кто-то – лучше", – рассказывает Мария Багоцкая.

Жако, или серый попугай, также зарекомендовал себя как один из самых смышленых представителей своего семейства, прежде всего благодаря способности к речи, точнее подражанию. Впрочем, далеко не каждый попугай и даже не каждый жако способен на это.

Серж начал разговаривать со своей хозяйкой, когда ему было всего два месяца. Сейчас попугаю шесть лет, и он готов вести эти незатейливые диалоги практически без остановки. Серж выучил десятки слов, научился подражать не только человеческой речи, но и звукам некоторых животных. Он может имитировать даже пение.

"То, что попугаи слова произносят, то, что они подражают человеку, – это результат проявления их способности к обучению подражанием, и подражанием особи другого вида. Это очень интересная и сложная вещь. Это не трюк. Это демонстрирует одну из важных сторон, вот здесь можно сказать, интеллекта, способности к обучению, подражанию. Есть такое дело", – считает Зоя Зорина.

Разговорчивый Алекс

Но способны ли попугаи жако вести по-настоящему осмысленный диалог, а не просто повторять заученные фразы? Оказывается, некоторым представителям этого вида такая задача вполне под силу.

Легендарный попугай Алекс, которого в 1978 году Айрин Пепперберг, известный американский биолог, купила в обычном зоомагазине, оказался обладателем суперинтеллекта в мире животных. Алекс демонстрировал не просто элементарную рассудочную деятельность, а умение решать сложнейшие логические задачки. Уровень его абстрактного мышления, по словам доктора Пепперберг, соответствовал уровню шестилетнего ребенка.

"У него было понятие "материал", он знал, что такое стеклянный, что такое деревянный и металлический, по-моему, он знал цвета и знал цифры. Поэтому его могли спросить: вот сколько красных деревянных и чего больше: синих стеклянных или там, я не знаю, зеленых железных? Вот на такие вопросы… То есть он оперировал понятиями "сходство", "число" и понятием "больше", – рассказывает Зоя Зорина.

Алекс прожил 31 год и умер в 2007 году. В отличие от истории с Умным Гансом, высокий интеллект Алекса был многократно подтвержден в научных работах самой Айрин Пепперберг. История невероятно умного попугая Алекса и других смышленых птиц заставила ученых внимательнее приглядеться к мозгу этих существ.

"Где-то более 10 лет назад, лет 15, наверное, назад, морфологи, которые занимаются, вот, исследованием собственно строения мозга, решили все-таки поставить некое соответствие некоторых частей мозга птиц некоторым слоям коры млекопитающих. Дело в том, что у птиц нет коры головного мозга, но есть какие-то части, то, что мы называем гладким мозгом (это тектум), какие-то части, функционально соответствуют некоторым слоям коры", – говорит Александр Латанов.

Сегодня работы по изучению структур головного мозга птиц считаются одними из самых интересных и перспективных научных исследований. Возможно, поэтому вокруг интеллектуальных способностей пернатых не прекращаются жаркие дискуссии. Особенно остро обсуждается их способность к счету.

"Оказалось, что ворόны способны одномоментно просто, взглянув на две карточки (на одной карточке, допустим, 12 точек черных, а на другой – 13), сразу же определить, на какой карточке больше точек. Вот люди не способны (когда мы проводим такого рода эксперименты, мы пишем, сколько точек, где, потому что сосчитать их – еще запутаешься считать), а ворόны – они вот это моментально", – утверждает Мария Багоцкая.

"Считают ли птицы или они отличают количество объектов? Птицы – это животные с острым зрением, которые прекрасно умеют… У них высокая острота зрения и быстрая скорость реакции. Посмотрев на объект, они способны отличить разницу между двумя объектами. И для них объект из четырех кучек и объект из пяти кучек – просто разные объекты, но это не значит, что птица про себя считает: 1, 2, 3, 4, 5. У нее совершенно другой способ восприятия мира. Не учитывая это, мы не можем сравнить, лучше считает птица, чем какое-то другое животное или человек, или хуже", – рассуждает сотрудник научного отдела Московского зоопарка Ирина Вощанова.

Фото: ТАСС/Николай Симаков

Даже самые убедительные свидетельства о высоком интеллекте птиц заставляют многих ученых тщательно подбирать слова, характеризуя эти способности. Ведь четкого понимания того, как именно работает их мозг, нет ни у кого. Меж тем врановые не прекращают удивлять. Оказалось, сороки успешно проходят сложнейший для всех высших млекопитающих тест на самоузнавание в зеркале.

"Пока надо говорить все-таки очень аккуратно. То есть действительно, есть эксперименты на самоузнавание в зеркале. Это проводилось на сороках. И действительно, вроде бы показано, что они узнают себя в зеркале. Это делается таким образом, что на птицу наносится метка (ну, допустим, приклеивается бумажка так, что птица ее не видит, а может увидеть только в зеркале), и если птица, посмотрев в зеркало, начинает ее снимать, то значит, мы можем судить, что она понимает, что в зеркале она увидела себя", – поясняет Мария Багоцкая.

Способны ли другие врановые или попугаи продемонстрировать высокий уровень абстрактного мышления, не известно. На подготовку каждого теста требуется много времени: нужно тщательно продумать задание, соблюсти строгие протоколы, учесть мельчайшие нюансы. Полученные результаты не должны оставлять место для вольных трактовок. Ведь соблазн признать за животными гораздо больше интеллектуальных прав велик даже среди ученых.

"Тот, кто приписывает животному свои мысли и чувства, – он видит только свой собственный мир даже в другом, отраженный. А тот, кто изучает поведение животных профессионально или взаимодействует с ними, – тот, конечно, видит разные миры. И поэтому для него вопрос о том, что умственные способности есть у животных или нет, – это вопрос о том, каким образом вообще эти животные взаимодействуют с окружением, какую часть мира они воспринимают и как при помощи своих каких-то способностей, которые характерны для вида. Они взаимодействуют с этим миром", – утверждает Елена Федорович.

Планета обезьян

Не менее осторожны ученые в трактовке и интеллектуальных способностей обезьян. В последнее время этологи и зоопсихологи предпочитают и вовсе не употреблять слово "интеллект", а заменять его на "когнитивные способности". Впрочем, то, что эти самые когнитивные способности у человекообразных приматов очень высоки, уже никто не сомневается.

"Мнение и данные, что они даже ближе к нам, чем к низшим обезьянам. Вот там есть такие вещи, которые свойственны только детям до 2,5 – 3 максимум лет. Причем это не впечатление, а это результат целого пула экспериментальных исследований, выполненных разными методиками. И вершина их способностей – это то, что при воспитании определенном, с раннего детства, в контакте с человеком, их можно научить пользоваться простейшим аналогом человеческого языка, только не "разговаривать", – рассказывает Зоя Зорина.

Говорить как люди обезьяны действительно не могут. У них просто анатомически не сформирован речевой аппарат. Но то, что приматы способны освоить язык жестов, было доказано еще в 70-е годы прошлого столетия. С тех пор языкам-посредникам было обучено немало человекообразных обезьян.

Некоторые "говорящие" приматы демонстрировали даже знания элементарного синтаксиса, то есть они понимали, что от перестановки слов в предложении может поменяться и весь смысл. Но как бы далеко ни продвинулись обезьяны в освоении новых для них способов коммуникаций, некоторые ученые считают, что называть это общением все же не стоит.

"Это специфические поведенческие профили, и это не то, что проявление большего интеллекта, а таким образом животное взаимодействует с человеком, и, как часто смеются, в общем-то, многие называют обучение обезьян языкам, вот этим посредникам, просто изощренным способом, каким обезьяна добывает свою еду при помощи специфического социального орудия человека. То есть она пользуется человеком в этих специфических условиях для того, чтобы решить свои насущные вопросы", – говорит Елена Федорович.

Такая гипотеза в будущем вполне может подтвердиться. Как бы нам ни хотелось увидеть в приматах наших младших братьев по разуму, но многолетние наблюдения за ними подтвердили: их поведение может быть очень пластичным. Обезьяны очень быстро и весьма умело приспосабливаются к окружающей действительности, поэтому за кажущимся диалогом может стоять очередное проявление их изобретательности.

"Потому что мы видим рисунок поведения. Мы не знаем, что думают животные, как оно думает. Мы видим только внешнюю картину. В отличие от человека, с которым мы ведем диалог и знаем, что он в этот момент ощущает, зачем он это сделал, что он думает по этому поводу, такого способа у нас общения с животными нет. Мы видим только внешнюю картину. И, если животное способно из символов выстроить простую фразу, на самом деле это еще не значит, что животное говорит", – говорит Ирина Вощанова.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Возможно, ученые и поторопились наделить приматов человеческими способностями к общению, но это не значит, что они на нас совсем не похожи. Например, шимпанзе, так же как и люди, способны строить каверзы своим сородичам, манипулировать их поведением и даже создавать коалиции. И это не просто очередная гипотеза.

"Когда говорят про альянсы у шимпанзе, то за этим стоит многие-многие часы наблюдений. И за этим стоит не то, что вот "я видел, как он, как сейчас принято говорить, рекрутировал своих соратников", а стоит статистика и стоит повторяемость не только вот у этой группы, содержащейся в зоопарке или в лаборатории научно-исследовательской, но повторяемость этих случаев практически во всех популяциях шимпанзе, которые были изучены", – рассказывает Елена Федорович.

Приглядевшись и к другим смышленым животным, ученые обнаружили, что плести интриги могут не только шимпанзе.

"В общем, с достоверностью это обнаружено все-таки только у врановых и у шимпанзе. У низших обезьян это не показано практически. У собак опытов вот такого рода, прямых экспериментов не проводилось. Но то, что волки обладают подобными способностями и ведут себя так, как будто бы у них тоже есть вот это, – это демонстрируется многочисленными наблюдениями", – говорит Зоя Зорина.

Когнитивные способности вместо интеллекта

Высокими когнитивными способностями или социальным интеллектом обладают прежде всего те животные, которые живут в сложных сообществах. Это умозаключение пока оказывается справедливым для всех млекопитающих и вообще позвоночных. Но оказалось, не только для них.

Эти удивительные насекомые похожи на людей больше, чем мы хотели бы думать. Муравьи также способны развязать войну, отправить на поле боя армию воинов и взять пленных. Они вообще постоянно эксплуатируют труд других особей.

В течение всей своей жизни эти насекомые занимаются своего рода сельским хозяйством: разводят тлей и используют их как дойных коров. Помимо этого, муравьи общаются на сложном и непонятном ученым языке. Но как это возможно, ведь у этих созданий нет мозга в привычном понимании этого слова?

"У них в головах, строго говоря, просто нервная ганглия – скопление нервных клеток, упорядоченных определенным образом. Называется это мозгом, но, конечно, это "мозг" – в кавычках, и его структура не имеет ни малейшего сходства с мозгом позвоночных. Хотя и среди позвоночных, как вы, наверное, знаете, очень сильно различается структура", – поясняет научный сотрудник НИИ ФХБ им. А. Н. Белозерского кандидат психологических наук Наталья Ацаркина.

Так называемый мозг муравья весит примерно треть миллиграмма, что в миллионы раз меньше, чем человеческий. Однако в экспериментах с красными лесными муравьями было показано, что некоторые особи-разведчики способны передавать большой объем информации настолько точно, что так называемые муравьи-фуражиры безошибочно находят кормушку с едой.

"Но самым поразительным, для меня по крайней мере, было то, что муравьи, оказывается, умеют архивировать информацию, сжимать ее. Если путь к кормушке более упорядочен, например, повороты все время направо или все время налево или через один: направо-налево, направо-налево, направо-налево, направо-налево, то такое сообщение будет короче, достоверно короче, чем если путь будет не упорядочен. То есть они делают буквально то, что делает компьютер, когда он архивирует наш файл, сжимает его в более компактную форму", – рассказывает Наталья Ацаркина.

Так на каком языке разговаривают муравьи? Очевидно, что для общения они используют тактильный контакт: прикосновение и движение антенн, ног и щупиков. Это, кстати, видно довольно отчетливо. Но понять, что именно означает то или иное движение, пока не представляется возможным. Исследователи всерьез сомневаются, что язык муравьев вообще когда-нибудь будет дешифрован.

Кажется, что границы между интеллектуальными способностями человека и животных становятся все более размыты. А ведь ученые, по сути, только начали изучать мышление животных. Едва ли не каждый день в экспериментах фиксируются и уточняются все новые и новые данные.

А сколько видов животных еще просто не изучено? Конечно, не стоит ожидать, что когда-нибудь наши домашние питомцы научатся решать за нас кроссворды, но в том, что их поступками все же движет логика, пускай и элементарная, сомневаться больше не стоит.