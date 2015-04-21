В Госдуму внесли законопроект о деприватизации жилья

В Госдуму внесен законопроект о деприватизации жилья, который позволит бесплатно вернуть свою квартиру в государственную и муниципальную собственность, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом коснется документ только тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, малоимущих семей, а также москвичей, которые больше не могут платить за квартиру.

Деприватизировать можно будет любое жилое помещение, независимо от того, как его приобрели в собственность. Передачу недвижимости предлагают оформлять по договору социального найма.

Договор социального найма - договор на право пользования жильем. Предметом договора могут быть помещения (квартира, жилой дом), находящиеся в государственной или муниципальной собственности, передаваемые гражданам бессрочно и на безвозмездной основе.

Напомним, ранее в России на год продлили сроки бесплатной приватизации жилья. Оформить квартиру в собственность теперь можно будет до 16 марта 2016 года. По данным риелторов, около 30 процентов жилого фонда в России остается неприватизированным.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 20 февраля.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году. Оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другое жилье, находившееся в муниципальном, федеральном и ведомственном жилищном фонде. Предполагалось, что приватизация завершится с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 года, но из-за большого числа желающих ее срок трижды продлевался, сначала до 1 марта 2010 года, потом до 1 марта 2013 года и наконец - до 1 марта 2015 года.