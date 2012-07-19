Продажи элитного жилья в Москве упали на 17%

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Число элитных квартир в московских новостройках, проданных в первой половине 2012 года, упало на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Общая стоимость проданных объектов составила 487 млн долларов.

По мнению экспертов, замедление темпов продаж обусловлено не только сокращением предложения, но и нестабильностью экономической ситуации, передают РИА Новости.

Половина сделок в I полугодии пришлась на район Хамовники, который в последнее время лидирует по количеству продаж новостроек. На втором месте Тверской район, где было заключено 28% от общего количества сделок.

Однако по средней стоимости проданных квартир эти районы существенно отстают от района Патриарших прудов. Здесь за указанный период было продано 10 квартир со средней стоимостью в 8,9 млн рублей, что более чем втрое превышает показатель в среднем по рынку.

Напомним, цены на элитное жилье в Москве продолжают расти. Средний бюджет предлагаемой к продаже квартиры премиум-класса на конец июня составил около 3,1 млн долларов. Самое дорогое первичное предложение в этом сегменте – квартира площадью 826 квадратных метров за 28,9 млн долларов на Остоженке. Самой дешевой была названа квартира площадью 57 квадратных метров за 0,7 млн долларов в Тверском районе.