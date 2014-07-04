Деловой городок на 10 тысяч жителей построят в Новой Москве

Фото предоставлено департаментом развития новых территорий

Строительство делового городка в поселении Киевский в Новой Москве начнется в следующем году, сообщил M24.ru глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Первые офисы могут открыться в 2017 году, всего строительство займет до семи лет, пояснили в ЗАО "Международная инвестиционная группа" (МИГ), которая выступает организатором проекта. Резидентами должны стать несколько тысяч производителей из Европы и Азии, которые откроют там шоу-румы и офисы. Кроме того, будет построено жилье на 10 тысяч человек, а также организовано 50 тысяч рабочих мест. Интерес к проекту выражают инвесторы из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы. Общий объем инвестиций составит около $5 млрд.

"Строительство начнется в конце 2015 года – начале 2016 года, - рассказал M24.ru Владимир Жидкин. - Объект будет вводиться поочередно. Первая очередь может появиться в 2017 году. Концепция проекта готова. Застройщик, "Международная инвестиционная группа", вышла на приобретение земельного участка и набирает пул будущих резидентов", - сказал Жидкин.

В Киевском будет построено 3 млн кв.метров недвижимости. В основном это будут офисы и складские помещения. "Планируется также построить жилье и социальные объекты на 10 тысяч жителей. Общий объем инвестиций составит около $5 млрд", - добавил Жидкин.

Напомним, поселение Киевский находится в районе железнодорожной станции "Бекасово". Кластер планируется построить на территории в 250 га, принадлежащих Кузнецовскому мясокомбинату.

Фото предоставлено департаментом развития новых территорий



В ЗАО "МИГ" пояснили, что интерес к проекту проявляют инвесторы из Гонконга, ОАЭ, европейских стран. Строительство кластера займет до семи лет. Офисы там смогут арендовать несколько тысяч компаний-производителей.

"В первую очередь, там планируется разместить шоу-румы, где производители будут выставлять свои товары. Компании-покупатели смогут оценить товар, заключить контракт на приобретение партии или создание совместного предприятия, для этого на месте будет организовано юридическое сопровождение. Также планируется построить офисы, гостиницы и жилые дома для сотрудников компаний. В кластере будет представлена продукция 10-12 секторов экономики: от автомобилестроения, электронной промышленности, электроники, бытовой техники, строительных материалов до легкой промышленности и продуктов питания. Мы планируем организовать примерно 50 тысяч рабочих мест", - отметили в "МИГ".

Управляющая компания МИГ (IIG – International Investment Group) занимается реализацией строительных проектов, представляя интересы ряда зарубежных инвестфондов. Имеет офисы в Европе и Азии.

Руководитель направления по строительству и ЖКХ независимого экспертного центра "Общественная Дума" Сергей Литвиненко говорит, что подобные кластеры распространены в Германии, Франции и Китае.

Арендаторами могут выступить компании практически из любой сферы деятельности: консультационные (юридические, финансовые), страховые, IT-предприятия, банки, салоны красоты, кафе, спорткомплексы и выставочные центры. "Для Новой Москвы данное строительство может стать градообразующим проектом. Срок окупаемости такого проекта составит примерно 15 лет", - отметил Литвиненко.

Эксперт добавил, что кластер будет расположен рядом с Киевским шоссе, двумя ветками железной дороги, рядом пройдет первый участок ЦКАД. Все это должно решить проблему транспортной доступности и логистики.

Фото предоставлено департаментом развития новых территорий



Партнер компании Cushman & Wakefield Денис Соколов в свою очередь полагает, что удаленность места от центра Москвы может создать трудности для проекта. "Проект можно реализовать успешно только как кампусный, если действительно будет построено жилье для сотрудников компаний-резидентов", - отметил Соколов.

Напомним, в Новой Москве планируется реализация ряда крупных инвестпроектов. Так, в поселке Коммунарка появятся три кластера: медицинский, образовательный, а также административно-деловой, к строительству которого планируется привлечь инвесторов из Гонконга. Группа компаний "Мортон" планирует построить в деревне Середнево Новомосковского округа IT- и фармацевтический кластеры на 900 тысяч кв. метров и 1,3 млн. кв. метров жилья.

София Сарджвеладзе