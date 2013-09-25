Число жертв землетрясения в Пакистане приближается к 330

Фото: ИТАР-ТАСС

По крайней мере 327 человек погибли и более 400 пострадали в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло во вторник в шести округах юго-западной провинции Белуджистан. В пострадавших районах проживают более 300 тысяч человек.

Число жертв наверняка возрастет, так как под завалами до сих пор находятся люди, а спасательные работы осложняются плохим транспортным сообщением и отсутствием связи с пострадавшим регионом, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пакистанские СМИ.

По словам губернатора Белуджистана, больше всего пострадал город Аваран, находившийся рядом с эпицентром подземных толчков - здесь разрушено 80% зданий. В пяти соседних с Авараном округах объявлен режим чрезвычайного положения.

Кроме того, в результате аваранского землетрясения в Аравийском море образовался остров шириной около 30 метров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на главного научного сотрудника Института физики Земли РАН Алексея Любушина.

Пресс-служба пакистанской армии сообщает, что в спасательной операции участвуют 300 военных, а сегодня в течение дня это число возрастет до 1 тысячи.

Помощь в ликвидации последствий землетрясения Исламабаду предложили соседний Иран и Турция.

Соболезнования премьер-министру Пакистана Мохаммаду Навазу Шарифу направил президент России Владимир Путин. "Глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает в среду пресс-служба Кремля.

В свою очередь, посольство России в Исламабаде сообщило, что не располагает информацией о россиянах, которые могли бы находиться в районе эпицентра землетрясения, сообщает РИА Новости.

За последние 80 лет Белуджистан не раз сотрясали землетрясения. Так, в мае 1935 года, еще при британском владычестве, в результате ударов подземной стихии погибли 20 тысяч человек, был полностью разрушен административный центр нынешней провинции город Кветта. В ноябре 1945 года землетрясение в регионе унесло жизни 4 тысяч человек.