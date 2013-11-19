Опознано 15 тел погибших при крушении самолета в Казани - Минздрав

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалистам удалось условно опознать 15 тел погибших при авиакатастрофе в Казани, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Согласно сообщению, на месте катастрофы работают специалисты российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России и Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава республики Татарстан.

Генетическое опознание тел всех 50 погибших может продлиться несколько недель, уточнили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет назначил тысячу судебно-медицинских и геномных экспертиз по делу об авиакатастрофе в Казани.

Напомним, что трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing-737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.

При этом до сих пор не окончен осмотр места происшествия. Следователи обнаружили двигатель Boeing и два бортовых самописца, от одного из которых остался только корпус.