До 2020 года в столице хотят построить 200 километров железных дорог

До 2020 года на территории Москвы планируется построить 200 километров железных дорог. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в рамках развития города в генеральном плане до 2035 года также дополнительно проектируются новые коридоры по железной дороге и метро. передает Агентство "Москва".

Напомним, Стройкомплекс Москвы опубликовал схему развития Московского железнодорожного узла. На карте обозначены все участки железной дороги, где будут построены дополнительные главные пути для движения электричек, а также участки, где организуется скоростное пассажирское сообщение.

До 2020 года планируется построить дополнительные главные пути на участках протяженностью около 193 километров.

В их числе участки:

Ленинградский вокзал – Крюково Октябрьского направления;

Домодедово – Аэропорт Павелецкого направления;

Солнечная – Новопеределкино Киевского направления;

Белорусский вокзал – Усово Смоленского направления;

Курский вокзал – Железнодорожная Горьковского направления;

Ярославский вокзал – Пушкино и Мытищи – Болшево Ярославского направления;

Курский вокзал – Подольск Курского направления.

Реконструкция и строительство дополнительных путей на этих направлениях позволит повысить транспортную доступность районов Москвы, не охваченных метро, и крупных городов Подмосковья – таких как Мытищи, Пушкино, Королев, Железнодорожный, Одинцово и Подольск.

Уже введено в эксплуатацию 34,7 километра дополнительных путей для электричек на радиальных железнодорожных линиях. Проведена реконструкция и уложены новые пути на участках Солнечная – Новопеределкино (Киевское направление) и Москва – Химки (Октябрьское направление).

Кроме того, до конца 2015 года планируется завершить все работы для запуска электричек на Малом кольце Московской железной дороги.

Сейчас пути сооружаются на 120 из 182 километров Малого кольца. Запустить движение пассажирских поездов здесь планируют уже в 2016 году.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, МК МЖД станет полноценным "легким" метро, интегрированным в существующую систему метрополитена, что облегчит перевозки и придаст развитие промзонам, опоясывающим серединную часть города", – отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"После того, как все указанные железнодорожные коридоры будут модернизированы, сократятся интервалы следования и увеличится количество пригородных электричек Москвы", – добавил он.