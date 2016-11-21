Новую станцию планируется построить на Киевском направлении железной дороги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дополнительную станцию планируется построить на Киевском направлении железной дороги в районе Аминьевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Новая станция может стать "зонной", то есть конечной для ряда пригородных электричек или даже поездов дальнего следования. Она будет располагаться неподалеку от будущей станции Третьего пересадочного контура метро "Аминьевское шоссе".

Также на Киевском направлении планируется построить еще одну железнодорожную станцию "Минская", которая войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла.