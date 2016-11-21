Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 13:55

Транспорт

Новую станцию планируется построить на Киевском направлении железной дороги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дополнительную станцию планируется построить на Киевском направлении железной дороги в районе Аминьевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Новая станция может стать "зонной", то есть конечной для ряда пригородных электричек или даже поездов дальнего следования. Она будет располагаться неподалеку от будущей станции Третьего пересадочного контура метро "Аминьевское шоссе".

Также на Киевском направлении планируется построить еще одну железнодорожную станцию "Минская", которая войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла.

Третий пересадочный контур (ТПК) – строящаяся линия Московского метрополитена, протяженность которой составит 61 километр.

Здесь построят 28 станций метро, 17 из них будут пересекаться с существующими радиальными линиями метро, семь – с радиальными направлениями железной дороги и две – с МЦК. Первый участок ТПК, который соединит "Деловой центр" и "Петровский парк", достроят до конца этого года.

Полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020 году.

