На 13 км Московско-Рижской железной дороги построят подземный переход

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На 13 километре Московско-Рижской железной дороги планируется построить подземный пешеходный переход. Он разместится в районе улице Габричевского, владение 1, корпус 1, сообщает департамент градостроительной политики.

Средства на строительство нового подземного перехода предусмотрены в Адресной инвестиционной программе на 2014-2016 годы. Стоит отметить, что проектно-сметная документация на обустройства перехода уже разработана в полном объеме и согласована Мосгосэкспертизой.

Напомним, что до конца года на всех пешеходных переходах Москвы появится дополнительная подсветка с флуоресцентной пленкой. Такое решение было принято по итогам эксперимента с дополнительным освещением в центре Москвы. Обновленные знаки были установлены вблизи пешеходных зон, на улицах Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Камергерский переулок, Климентовский переулок и других.