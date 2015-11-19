На железнодорожных станциях в Подмосковье установят туалеты

Фото: пресс-служба ЦППК

На 40 подмосковных железнодорожных станциях установят туалеты до конца текущего года, сообщил исполнительный директор "Центральной ППК" Максим Дьяконов.

"Это будут мобильные туалеты по типу тех, которые вы видите в московских парках. Такая мобильная конструкция", – цитирует Дьяконова Агентство "Москва". .

По его словам, программа по оснащению станций туалетами на следующий год пока находится в стадии проработки.

Ранее m24.ru сообщало, что на железнодорожных остановках в Москве, Подмосковье и других регионах до конца года установят 57 туалетных модулей. В августе на территории Московской области в полосе отвода железной дороги и прилегающей к остановочным пунктам территории были расположены 92 туалетных комплекса. При этом 73 из них открыты, а 19 – закрыты в связи с ремонтными работами.