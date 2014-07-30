Из-за жары на ярмарках выходного дня запретили продавать молоко и мясо

В жару на ярмарках выходного дня приостановили продажу молока и мяса

Из-за аномально жаркой погоды 2 и 3 августа на ярмарках выходного дня запретили продавать молоко, мясо и рыбу, а также другую скоропортящуюся продукцию. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, холодильники не справляются с нагрузкой в такую знойную погоду.

По прогнозам синоптиков, 30 июля воздух в Москве прогреется до 33 градусов. Метеорологи уже заявили, что, вероятно, жара в городе установилась на продолжительное время. По предварительным расчетам, она может продлится до конца первой декады августа. На дожди рассчитывать не стоит.

Отметим, что этот июль в столице может оказаться самым сухим месяцем за всю историю метеонаблюдений. Метеостанция на ВДНХ в этом месяце зафиксировала меньше пяти процентов месячной нормы осадков.

Жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.

Отдохнуть днем можно в "комнатах прохлады", открывшихся при московских центрах социального обслуживания. Они оборудованы кондиционерами, кулерами с холодной водой, телевизорами, креслами. Здесь также есть книги и журналы. Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Из-за жары на вокзалах у пригородных зон организовали пункты выдачи воды, а сотрудники московской и областной Госавтоинспекций пообещали как можно быстрее оформлять ДТП.