МЧС предупреждает о сильной жаре в Подмосковье

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Подмосковное управление МЧС предупреждает о сильной жаре в регионе с 14.00 до 20.00, передает пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, местами воздух прогреется до +31 градуса, что чревато солнечным и тепловым ударами. В МЧС советуют поддерживать дома прохладную температуру, находиться в тени, избегать интенсивной физической нагрузки, соблюдать питьевой режим и не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

Добавим, что в течение недели жара будет усиливаться. К выходным в Москве столбики термометров могут подняться до 35 градусов.

О сильной жаре в Москве предупреждает и департамент природопользования и охраны окружающей среды - в городе прогнозируется средний уровень опасности (повышенная среднесуточная температура), при этом 29 июля ожидается высокий уровень.