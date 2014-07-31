В больницах остаются 35 пострадавших в результате аварии в метро

В столичных больницах по состоянию на четверг, 31 июля, остаются 35 пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской ветке метро. Состояние большинства из них - 17 человек - оценивается медиками как удовлетворительное, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В состоянии средней тяжести находятся 14 человек, в тяжелом - двое. Крайне тяжелое состояние диагностируется еще у двоих человек, они находятся на искусственной вентиляции легких.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Как ранее сообщал M24.ru, 31 июля врачи перевели из реанимации в обычную палату машиниста Сергея Осипова, пострадавшего в аварии на Арбатско-Покровской линии. Состояние машиниста значительно улучшилось, но ему предстоит серьезное лечение, точные сроки восстановления не называются.

Напомним, что 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.