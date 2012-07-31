Медицинский фестиваль "Формула жизни" пройдет в Москве в декабре

ИТАР-ТАСС

Второй фестиваль "Формула жизни" планируется провести с 10 по 12 декабря. На сайте московского департамента здравоохранения опубликован проект соответствующего постановления. На проведение мероприятий в рамках фестиваля из столичной казны будет выделено 50 миллионов рублей.

Первый Московский фестиваль в области здравоохранения "Формула жизни" прошел в 2011 году. С инициативой проведения Дня московского медработника к городским властям обратился Совет главных врачей при городском департаменте здравоохранения.

В рамках мероприятия состоялся профессиональный конкурс по нескольким номинациям. Лучшие московские медики и больницы получили награды и премии из рук мэра Москвы Сергея Собянина.

Целью фестиваля стало привлечение внимания общественности к медработникам, которые внесли значительный вклад в развитие практической медицины, популяризации достижений здравоохранения, а также поднятия престижа профессии медика в обществе.