В прошлом году распространителей "спайсов" оштрафовали на 3 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сумма штрафов за распространение курительных смесей в 2015 году составила более 3 миллионов рублей. Как сообщает Агентство "Москва", это в два раза больше, чем в предыдущем году.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в прошлом году с реализации сняли 15,5 килограмма курительных смесей, а в 2011 году это число доходило до 373 килограммов.

Такое сокращение связано с прекращением продажи синтетических смесей в торговой сети. Всего в 2015 году было выявлено 56 открытых точек по продаже синтетических смесей, тогда как пять лет назад их было 468.

"В настоящее время курительные смеси распространяются в основном нелегально, в том числе через интернет с использованием различных электронных платежных систем", - сказала Попова.

Она также отметила, что в столице по итогам прошлого года уменьшилось число отравлений "спайсами". В 2015 году было зарегистрировано 5 тысяч 742 случая, а в 2014 – 7 тысяч 520.

В среднем по России число передозировок наркотиками также сократилось на четверть. Происходит около 17,1 случаев на 100 тысяч человек. Наиболее неблагоприятная ситуация по отравлению сложилась в Кемеровской (62,1 случая на 100 тысяч населения), Омской (56,3), Новосибирской областях (47,2), Москве (42,7), Московской области (42,7) и в Санкт-Петербурге (40,8).

Как ранее заявлял начальник 3 ОРЧ Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Николай Архипов, в столице чаще всех остальных наркотиков продают спайсы и героин.

С начала 2015 года полицейские раскрыли около пяти тысяч – около 40 процентов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.