Нужно ли запретить аборты? Голосование

Фото: ТАСС/YAY

Патриарх Кирилл 27 сентября подписал обращение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. В тексте документа говорится, что данная услуга должна быть доступна только на коммерческой основе.

Еще в мае патриарх призвал священнослужителей отговаривать женщин от абортов и помогать им устроиться в жизни. По его словам, церковь должна предоставить женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, возможность проживания, защиты и, в определенных случаях, если женщина не в состоянии забрать ребенка с собой, то она может оставить его под опекой церкви.



О полном запрете абортов пока речи не идет, хотя обсуждение данного вопроса продолжается не первый год. Как сообщила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, количество абортов в России сократилось в 2016 году почти на сто тысяч. По словам зампреда, в стране на 1,9 миллиона рождений приходится 700 тысяч искусственных прерываний беременности.