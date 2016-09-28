Нужно ли запретить аборты? Голосование

Фото: ТАСС/YAY
Патриарх Кирилл 27 сентября подписал обращение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. В тексте документа говорится, что данная услуга должна быть доступна только на коммерческой основе.
О полном запрете абортов пока речи не идет, хотя обсуждение данного вопроса продолжается не первый год. Как сообщила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, количество абортов в России сократилось в 2016 году почти на сто тысяч. По словам зампреда, в стране на 1,9 миллиона рождений приходится 700 тысяч искусственных прерываний беременности.