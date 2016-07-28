Гепатит С: кому бояться и как защититься

28 июля мир отмечает День борьбы с гепатитом. По данным ВОЗ, более 3,5 миллиарда жителей Земли переболели или болеют вирусными гепатитами. Ежегодно от этой болезни умирают около двух миллионов человек.

Редакция m24.ru присоединяется ко всемирной борьбе и делает свой скромный вклад – рассказывает своим читателям, что такое гепатит С, чем он опасен и как от него защититься.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" объявила о начале работы над новым высокоэффективным препаратом для лечения хронического гепатита С даклатасвир. Лекарство, которое будет выпускаться в России по технологиям глобальной биофармацевтической компании "Бристол-Майерс Сквибб", уже называют инновационным. Выпуск первой партии назначен на вторую половину 2016 года.

"Бристол-Майерс Сквибб" специализируется на выпуске препаратов против рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гепатита, ВИЧ/СПИД, ревматоидного артрита, а также психических расстройств. При проведении клинических исследований компания сотрудничает с более 500 российских научно-исследовательских институтов и центров.



Разве против гепатита С нет лекарств? Зачем нужно новое?

Препараты, которые борются с гепатитом С, есть, но не очень эффективные. Сейчас в России применяется терапия, основанная на альфа-интерфероне и противовирусном препарате рибавирине. Ее эффективность по разным данным составляет от 40 до 70 процентов в зависимости от генотипа вируса. Курс лечения составляет примерно год.

Длительное применение альфа-интерферона может вызывать серьезные побочные эффекты. Среди них – анемия, лейкопения, сердечная недостаточность и депрессия.

Инновационность даклатасвира для России состоит в том, что в его составе нет интерферона.

Безинтерфероновая терапия Поиски безинтерфероновой альтернативы давно занимают фармацевтов всего мира. Клинические исследования многих препаратов без интерферона показывают хорошие результаты. Поиски безинтерфероновой альтернативы давно занимают фармацевтов всего мира. Клинические исследования многих препаратов без интерферона показывают хорошие результаты. Например, эффективность такого лечения в 2013 году доказали исследования, проведенные специалистами из Национального института аллергических и инфекционных болезней США (NIAID) в сотрудничестве с клиническим центром Национальных институтов здоровья (NIH). Американские исследователи в течение полугода давали препарат безинтерфероновый софосбувир в сочетании с рибавирином пациентам с вирусом генотипа 1 – наиболее сложно поддающегося лечению. У всех добровольцев была тяжелая хроническая форма заболевания, в результате которого у них развился фиброз печени. В крови девяти пациентов из 10-ти после окончания курса не обнаруживались антитела к вирусу даже спустя полгода после прекращения терапии. По данным "Р-Фарм", эффективность безинтерфероновой терапии достигает от 90 до 100 процентов при сокращении продолжительности курса лечения до 3-6 месяцев.



Гепатит С вызывает фиброз печени? Кстати, что это?

Фиброз – это рубцы, которые остаются на печени после перенесенного воспаления. Ведь любой гепатит – это воспаление печени. Эти рубцы не так безобидны, как, например, шрамы на коже. Паталогический процесс, который приводит к фиброзу, может стать причиной цирроза.

Сегодня известны пять типов гепатита: A, B, C, D и E. Наиболее распространены первые три. Первые два, A и B, могут проходить в острой форме достаточно легко, не требуя применения противовирусных препаратов, однако наблюдение врача нужно в любом случае. Острый гепатит B может перейти в хроническую форму и привести к циррозу и раку печени и летальному исходу.

Если против гепатитов A, B, D и E есть вакцины (в отношении типа D эффективна вакцина против типа B, вакцина против типа Е существует, однако ее нет в широком доступе), то против типа С вакцины нет – этим он и опасен. Обезопасить себя с помощью укола не получится – вся ответственность за сохранность собственного здоровья на вас.

Вакцина Сегодня в календарь прививок в России и многих странах включена вакцина против гепатита В – ее делают грудным детям. Сегодня в календарь прививок в России и многих странах включена вакцина против гепатита В – ее делают грудным детям. Определить, показана ли лично Вам вакцинация против гепатита А и В можно, сдав соответствующие анализы. Если защитных антител против вируса не обнаружено, прививка вам нужна.



Как избежать гепатита С?

Фото: m24.ru

Основная защита от гепатитов В и С – не допускать заражения крови, а также использовать презервативы с партнером, состояние здоровья которого вам не известно.

Чаще всего заражение вирусом гепатита C происходит при инъекциях общей иглой. Риск заразиться есть во время пирсинга или нанесения татуировки, а также при совместном использовании бритв, маникюрных принадлежностей, и даже зубных щеток (попавшая на них инфицированная кровь может стать причиной заражения), при укусе.

При незащищенном половом контакте с носителем вируса вероятность передачи составляет 3-5 процентов. В условиях моногамного брака риск передачи инфекции минимален. От инфицированной матери плоду вирус передается редко, не более, чем в 5 процентах случаев.

Гепатит С не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, пользовании общей посудой, едой или напитками. Тем не менее, инфицированные вирусным гепатитом С мужчины в России освобождаются от призыва в армию.

Кому обязательно нужно сдать анализ на антитела к вирусу? Самый высокий риск заражения имеют люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также те, кому переливали факторы свертывания крови до 1987 года. Самый высокий риск заражения имеют люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также те, кому переливали факторы свертывания крови до 1987 года. Средне-повышенный риск заражения имеют пациенты на гемодиализе ("искуственная почка"), те, кому были пересажены органы или которым переливали кровь до 1992 года, а также все, кому была перелита кровь от донора, впоследствии оказавшегося зараженным, пациенты с заболеваниями печени, младенцы, родившиеся от инфицированных матерей. Слабый риск заразиться есть у медицинских работников и работников СЭС, а также людей, имеющих половые контакты с разными партнерами либо с одним инфицированным партнером.



А вдруг он у меня уже есть?

Фото: m24.ru

Сомневаетесь? Сдайте анализ на наличие антител к вирусу.

Самое страшное в гепатите С то, что он часто протекает бессимптомно. Симптомы гепатита С неспецифичны – это вялость, повышенная утомляемость, сонливость. Они могут говорить о наличии множества самых разных болезней.

Чаще всего его диагностируют случайно – во время обследований по поводу других заболеваний. Какие-либо проявления инфекции могут вообще быть обнаружены только тогда, когда гепатит перейдет в цирроз.

Инкубационный период при гепатите С составляет в среднем 50 дней, но известны случаи развития заболевания спустя и 20, и 140 дней.