Гепатит С: кому бояться и как защититься

28 июля мир отмечает День борьбы с гепатитом. По данным ВОЗ, более 3,5 миллиарда жителей Земли переболели или болеют вирусными гепатитами. Ежегодно от этой болезни умирают около двух миллионов человек.
Редакция m24.ru присоединяется ко всемирной борьбе и делает свой скромный вклад – рассказывает своим читателям, что такое гепатит С, чем он опасен и как от него защититься.
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" объявила о начале работы над новым высокоэффективным препаратом для лечения хронического гепатита С даклатасвир. Лекарство, которое будет выпускаться в России по технологиям глобальной биофармацевтической компании "Бристол-Майерс Сквибб", уже называют инновационным. Выпуск первой партии назначен на вторую половину 2016 года.
Разве против гепатита С нет лекарств? Зачем нужно новое?
Препараты, которые борются с гепатитом С, есть, но не очень эффективные. Сейчас в России применяется терапия, основанная на альфа-интерфероне и противовирусном препарате рибавирине. Ее эффективность по разным данным составляет от 40 до 70 процентов в зависимости от генотипа вируса. Курс лечения составляет примерно год.
Длительное применение альфа-интерферона может вызывать серьезные побочные эффекты. Среди них – анемия, лейкопения, сердечная недостаточность и депрессия.
Инновационность даклатасвира для России состоит в том, что в его составе нет интерферона.
Безинтерфероновая терапияПоиски безинтерфероновой альтернативы давно занимают фармацевтов всего мира. Клинические исследования многих препаратов без интерферона показывают хорошие результаты.
Например, эффективность такого лечения в 2013 году доказали исследования, проведенные специалистами из Национального института аллергических и инфекционных болезней США (NIAID) в сотрудничестве с клиническим центром Национальных институтов здоровья (NIH).
Американские исследователи в течение полугода давали препарат безинтерфероновый софосбувир в сочетании с рибавирином пациентам с вирусом генотипа 1 – наиболее сложно поддающегося лечению. У всех добровольцев была тяжелая хроническая форма заболевания, в результате которого у них развился фиброз печени. В крови девяти пациентов из 10-ти после окончания курса не обнаруживались антитела к вирусу даже спустя полгода после прекращения терапии.
По данным "Р-Фарм", эффективность безинтерфероновой терапии достигает от 90 до 100 процентов при сокращении продолжительности курса лечения до 3-6 месяцев.
Гепатит С вызывает фиброз печени? Кстати, что это?
Фиброз – это рубцы, которые остаются на печени после перенесенного воспаления. Ведь любой гепатит – это воспаление печени. Эти рубцы не так безобидны, как, например, шрамы на коже. Паталогический процесс, который приводит к фиброзу, может стать причиной цирроза.
Сегодня известны пять типов гепатита: A, B, C, D и E. Наиболее распространены первые три. Первые два, A и B, могут проходить в острой форме достаточно легко, не требуя применения противовирусных препаратов, однако наблюдение врача нужно в любом случае. Острый гепатит B может перейти в хроническую форму и привести к циррозу и раку печени и летальному исходу.
Если против гепатитов A, B, D и E есть вакцины (в отношении типа D эффективна вакцина против типа B, вакцина против типа Е существует, однако ее нет в широком доступе), то против типа С вакцины нет – этим он и опасен. Обезопасить себя с помощью укола не получится – вся ответственность за сохранность собственного здоровья на вас.
ВакцинаСегодня в календарь прививок в России и многих странах включена вакцина против гепатита В – ее делают грудным детям.
Определить, показана ли лично Вам вакцинация против гепатита А и В можно, сдав соответствующие анализы. Если защитных антител против вируса не обнаружено, прививка вам нужна.
Как избежать гепатита С?
Фото: m24.ru
Основная защита от гепатитов В и С – не допускать заражения крови, а также использовать презервативы с партнером, состояние здоровья которого вам не известно.
Чаще всего заражение вирусом гепатита C происходит при инъекциях общей иглой. Риск заразиться есть во время пирсинга или нанесения татуировки, а также при совместном использовании бритв, маникюрных принадлежностей, и даже зубных щеток (попавшая на них инфицированная кровь может стать причиной заражения), при укусе.
При незащищенном половом контакте с носителем вируса вероятность передачи составляет 3-5 процентов. В условиях моногамного брака риск передачи инфекции минимален. От инфицированной матери плоду вирус передается редко, не более, чем в 5 процентах случаев.
Гепатит С не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, объятиях, пользовании общей посудой, едой или напитками. Тем не менее, инфицированные вирусным гепатитом С мужчины в России освобождаются от призыва в армию.
Кому обязательно нужно сдать анализ на антитела к вирусу?Самый высокий риск заражения имеют люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также те, кому переливали факторы свертывания крови до 1987 года.
Средне-повышенный риск заражения имеют пациенты на гемодиализе ("искуственная почка"), те, кому были пересажены органы или которым переливали кровь до 1992 года, а также все, кому была перелита кровь от донора, впоследствии оказавшегося зараженным, пациенты с заболеваниями печени, младенцы, родившиеся от инфицированных матерей.
Слабый риск заразиться есть у медицинских работников и работников СЭС, а также людей, имеющих половые контакты с разными партнерами либо с одним инфицированным партнером.
А вдруг он у меня уже есть?
Фото: m24.ru
Сомневаетесь? Сдайте анализ на наличие антител к вирусу.
Самое страшное в гепатите С то, что он часто протекает бессимптомно. Симптомы гепатита С неспецифичны – это вялость, повышенная утомляемость, сонливость. Они могут говорить о наличии множества самых разных болезней.
Чаще всего его диагностируют случайно – во время обследований по поводу других заболеваний. Какие-либо проявления инфекции могут вообще быть обнаружены только тогда, когда гепатит перейдет в цирроз.
Инкубационный период при гепатите С составляет в среднем 50 дней, но известны случаи развития заболевания спустя и 20, и 140 дней.