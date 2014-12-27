В Москве выросла продолжительность жизни

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В столичном здравоохранении происходят положительные изменения, в частности, выросла продолжительность жизни и снизилась смертность по ряду болезней. Об этом в интервью программе "Постскриптум" телеканала "ТВ-Центр" рассказал Сергей Собянин

"Сегодня по большинству показателей здравоохранение уже демонстрирует позитивные, положительные сдвиги. Речь идет и в целом о продолжительности жизни, и о снижении смертности по целому ряду видов болезней, наиболее проблемных и распространенных: это и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, и смертность при родах.

Стала лучше диагностика по той же онкологии, особенно женской онкологии. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, в городе созданы 22 сосудистых центра, которые комплексно и оперативно оказывают помощь. Например, от острых инфарктов смертность в больницах снизилась в два раза. Это серьезный сдвиг, и уровень оказания помощи в этой области уже вышел на европейский уровень", - сообщил Собянин.

Он отметил, что положительные изменения в столичной медицине связаны с реформой здравоохранения, которая проводится в Москве.

"Она не сейчас началась и идет уже в течение нескольких лет. На первом этапе мы меняли оборудование, проводили реконструкцию, ремонты клиник, оснащали новыми технологиями, которые позволили значительно ускорить лечение, выздоравливание больных, улучшить диагностику. И по оснащению мы вышли практически на европейский уровень.

Затем была реструктуризация самих учреждений. Из мелких учреждений, которые технологически были не приспособлены для того, чтобы оказывать комплексные услуги, создавались более крупные. Сегодня происходит настройка внутри самих учреждений в соответствии с теми задачами и теми заданиями, которые перед ними стоят, так, чтобы эффективно расходовать деньги, которые к ним приходят", - рассказал мэр.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Собянин также добавил, что укрупнения поликлиник позволяет увеличить их доступность для пациентов, так как москвичи могут пользоваться не только своей маленькой районной поликлиникой, но и центральным амбулаторным центром, оснащенным компьютерной и магнитно-резонансной томографией, современной лабораторией и широким кругом специалистов.

Напомним, что в рамках реформы в столице проводится технологическое переоснащение московских медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому будет способствовать ускорение диагностики и лечения пациентов.

Укрупнение клиник означает, что неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников.