Москва стала соучредителем клуба умных городов

ИТАР-ТАСС

Москва выступила соучредителем международной сетевой организации City Protocol Society, которая займется разработкой стандартов развития умных городов. Это упростит обмен опытом между мировыми мегаполисами и поможет им сообща решать похожие проблемы - от энергоэффективности зданий до управления транспортным потоками. Как сообщает департамент информационных технологий Москвы, первый раунд дискуссии о будущем организации с участием 42 городов состоялся в Барселоне и завершился подписанием базового протокола о намерениях. К нему присоединилась и российская столица.

Основные цели новой организации - лучшее понимание процессов, происходящих в городах, создание сетевой структуры обмена знаниями между организациями мегаполисов, стимулирование рынка ИТ-разработок для муниципальных нужд, выработка технологических стандартов и рекомендаций, которые позволили бы объективно оценить прогресс городов на пути к информационному обществу.

Управление новой структурой будет осуществляться по сетевому принципу - по аналогии с Консорциумом Всемирной паутины (W3C), который обсуждает и формулирует стандарты функционирования интернета. Присоединиться к City Protocol смогут городские администрации, компании, международные организации и научные институты.

"В прошлом году в одном из рейтингов Москва поднялась на 11 место среди мировых мегаполисов по уровню использования информационных технологий. Как активный член сообщества умных городов мы хотим участвовать в формировании единых стандартов и рекомендаций и готовы внедрять у себя успешный опыт других городов", - рассказал заместитель главы Департамента информационных технологий Андрей Белозёров, представлявший интересы Москвы в Барселоне.

Первые документы в рамках City Protocol могут появиться к ноябрю 2012 года. Координатором консорциума избран директор по информационным технологиям Барселоны Манель Санрома.