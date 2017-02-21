Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась почти на 5%

Фото: ТАСС/Владимир Сергеев
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 28,8 процента, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора
Число больных в городе по сравнению с прошлой неделей сократилось на 4,7 процента. При этом, среди всех заболевших ОРВИ и гриппом дети составляют 65 процентов.
В Роспотребнадзоре отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года. В структуре заболеваемости грипп занимает 0,1 процента.
Чтобы не слечь с ОРВИ или гриппом, врачи также рекомендуют закаляться, заниматься спортом и следить за своим питанием. Стоит добавлять в блюда чеснок, имбирь и лимон, они повышают иммунитет.