Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась почти на 5%

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 28,8 процента, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора

Число больных в городе по сравнению с прошлой неделей сократилось на 4,7 процента. При этом, среди всех заболевших ОРВИ и гриппом дети составляют 65 процентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года. В структуре заболеваемости грипп занимает 0,1 процента.