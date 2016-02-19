Проект "Москва без боли" облегчит страдания тяжелобольных пациентов

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Депздрав начинает реализацию проекта "Москва без боли", в рамках которого планируется усовершенствовать алгоритмы обезболивания тяжелобольных, сообщает пресс-служба ведомства.

С этой инициативой выступила президент благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. Проект "Москва без боли" должен способствовать обеспечению гарантированного, своевременного и качественного лечения боли у пациентов столичных медицинских организаций, независимо от причины боли, ее особенности, силы и продолжительности.

Работу предполагается проводить сразу по нескольким направлениям. Пациентов будут информировать о возможностях своевременного обезболивания (при хроническом болевом синдроме, послеоперационной боли, других состояниях) и способах его получения.

Планируется информирование профессионального медицинского сообщества о формировании культуры обезболивания, совершенствование алгоритмов обезболивания в разных ситуациях и обучение медработников принципам обезболивающей терапии.

Также в рамках проекта будет проводиться мониторинг доступности обезболивания и быстрого решения проблем пациентов.



Помимо фонда "Вера" в разработке мероприятий проекта будут участвовать совет главных врачей Москвы, благотворительный фонд "Подари жизнь", ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, благотворительный фонд "Детский паллиатив", Общественная палата Москвы, молодежный совет при департаменте здравоохранения, профсоюз работников здравоохранения Москвы, институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента.

Экспертный совет проекта возглавил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.