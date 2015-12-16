Определен порядок финансирования высокотехнологичной медпомощи

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи будут напрямую поступать из Фонда обязательного медицинского страхования в федеральные медучреждения, минуя межбюджетные трансферты, сообщает ТАСС.

"Вице-премьер правительства России Ольга Голодец поручила Минздраву в течение одного месяца разработать и внести изменения в бюджетный кодекс и законодательство об обязательном медицинском страховании (ОМС), которое будет предусматривать прямое доведение средств ОМС до федеральных медицинских учреждений, исключая межбюджетные трансферты", – сказал помощник Ольги Голодец Алексей Левченко.

Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию, а заработает новый порядок финансирования в 2017 году.

На оказание высокотехнологичной медпомощи в 2016 году в бюджете страны предусмотрено 90 миллиардов рублей. Их распределят между 138 медицинскими организациями. Ожидается, что на эти деньги окажут помощь 340 тысячам россиян. В этом году ее получили на 20 тысяч человек меньше.

Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил создать в системе ОМС федеральную часть для финансирования высокотехнологичных операций.

Как отмечал первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николай Герасименко, поправки в законодательство могут принять уже в течение первого полугодия.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи в два раза. Таким образом, в следующем году городской бюджет субсидирует вместо 2,5 – 5 миллиардов рублей на эти цели. Дополнительное финансирование поможет столичным медикам провести большее количество операций и необходимых процедур.

Субсидии на высокотехнологичную медпомощь направляют в рамках базовой программы ОМС и за счет выделения средств медорганизациям из федерального и городского бюджетов. В этом году расходы на такие услуги в столице составили более трех миллиардов рублей. Из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медпомощи направили более 500 миллионов рублей.