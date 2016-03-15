Более 200 столичных медработников пройдут курсы бесконфликтного общения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Более 200 сотрудников столичных медучреждений пройдут обучение по программе повышения квалификации в 2016 году. Как сообщает Агентство "Москва", их научат качественно и оперативно работать с обращениями пациентов и предотвращать конфликтные ситуации.

"Слушателям расскажут, как важно правильно принимать обратную связь и использовать ее для развития своей организации, обратят внимание на специфику устных и письменных обращений. Кроме того, медработников научат отвечать на обращения в электронной форме, включая обращения на портале "Наш город", расскажут о нюансах деловой и служебной переписки", – цитирует агентство директора Центра развития здравоохранения Московского городского университета управления столичного правительства (МГУУ), на базе которого пройдет обучение, Константина Царанова.

На курсах расскажут об изменениях законодательства в сфере работы с обращениями граждан и основах эффективных коммуникаций, научат находить правильный тон в общении и предотвращать конфликты. "Занятия будут проходить в формате практикумов: информирование, упражнения, дискуссии, где каждый участник осознает свою личную важность и причастность к формированию имиджа медицинской организации через обращения граждан и организаций", – пояснил Царанов.

Программа разработана специалистами МГУУ правительства Москвы совместно со столичным департаментом здравоохранения. Проводить занятия для сотрудников медицинских организаций приглашены эксперты Депздрава, МГУУ и других ведущих московских вузов. Обучение начнется 15 марта.

Целевая аудитория программы – сотрудники медорганизаций, которые чаще всего сталкиваются с обращениями граждан, например, заместители главврачей, которые ведут личный прием пациентов. В течение года по 24-часовой программе планируется обучить более 200 человек.

Ранее сообщалось, что для медработников могут организовать курсы изучения английского языка при столичных поликлиниках и больницах.

По словам зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяны Батышевой, курсы английского языка могут появиться во всех медучреждениях в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 году.