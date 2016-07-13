"Активный гражданин" запустил опрос о популяризации диспансеризаций

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В проекте "Активный гражданин" стартовал опрос, в котором москвичам предлагается решить, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы популяризовать диспансеризации.

Участников голосования спрашивают, что нужно предпринять для того, чтобы донести информацию о диспансеризации до максимального количества горожан.

В качестве ответов предлагаются следующие варианты:

"Организовать запись на диспансеризацию через МПГУ (московский портал госуслуг) или ЕМИАС", "Предоставить больше информации о необходимости и способах прохождения диспансеризации в поликлиниках", "Проводить в поликлиниках лекции и встречи по здоровому образу жизни", "Организовать рассылку по электронной почте информации о здоровом образе жизни", либо "Организовать сервис напоминаний через МПГУ или ЕМИАС".

"Москва в цифрах": Диспансеризация

Диспансеризация проводится раз в три года бесплатно для всех граждан, начиная с 21 года, и позволяет на раннем этапе выявить или предупредить развитие заболеваний. К сожалению, не все такой возможностью пользуются. В настоящее время проводится активная работа по популяризации диспансеризации, чтобы о возможности бесплатно пройти медосмотр узнали как можно больше москвичей, отмечается на сайте проекта.

Как ранее сообщила главный специалист по профилактической медицине столичного департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова, в рамках диспансеризации 2015 года около 50 тысяч москвичей узнали о наличии у себя сердечно-сосудистого заболевания.