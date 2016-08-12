Москвичи в "Активном гражданине" оценили столичных медработников

Фото: m24.ru/Сергей Бобылев

Почти 280 тысяч москвичей поставили оценки семи с половиной тысячам столичным врачам на сайте проекта "Активный гражданин", где открылась специальная страница "Спасибо, доктор!", сообщает портал mos.ru.

В новом разделе столичные пациенты рассказывают о своих самых любимых врачах. Слова благодарности собраны по хештегам акции #спасибодоктор и #активныйгражданин в различных социальных сетях.

На основании оценок жителей столицы проект составил рейтинг участковых терапевтов, педиатров и медсестр детских поликлиник. Там же можно посмотреть Топ-10 победителей по каждому округу, где размещены публикации СМИ о лучших медицинских работниках.

Всего "активные граждане" поставили оценки семи с половиной тысячам московских медиков. Работа специалистов оценивалась по десятибалльной шкале. В число победителей вошли врачи и медсестры с максимальным средним баллом, за которых отдали голоса не менее 70 человек.

30 лучших медработников получили награды. Победители также стали лицами общегородской рекламно-информационной кампании Департамента здравоохранения "Спасибо, доктор!".

Подарок от проекта – торт "Москва" ждет и авторов 10 историй благодарности врачам, которые можно разместить у себя в соцсети. На данный момент таких рассказов уже более ста. Конкурс продлится до 15 августа.