Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа 2016, 08:57

Общество

Москвичи в "Активном гражданине" оценили столичных медработников

Фото: m24.ru/Сергей Бобылев

Почти 280 тысяч москвичей поставили оценки семи с половиной тысячам столичным врачам на сайте проекта "Активный гражданин", где открылась специальная страница "Спасибо, доктор!", сообщает портал mos.ru.

В новом разделе столичные пациенты рассказывают о своих самых любимых врачах. Слова благодарности собраны по хештегам акции #спасибодоктор и #активныйгражданин в различных социальных сетях.

На основании оценок жителей столицы проект составил рейтинг участковых терапевтов, педиатров и медсестр детских поликлиник. Там же можно посмотреть Топ-10 победителей по каждому округу, где размещены публикации СМИ о лучших медицинских работниках.

Всего "активные граждане" поставили оценки семи с половиной тысячам московских медиков. Работа специалистов оценивалась по десятибалльной шкале. В число победителей вошли врачи и медсестры с максимальным средним баллом, за которых отдали голоса не менее 70 человек.

30 лучших медработников получили награды. Победители также стали лицами общегородской рекламно-информационной кампании Департамента здравоохранения "Спасибо, доктор!".

Подарок от проекта – торт "Москва" ждет и авторов 10 историй благодарности врачам, которые можно разместить у себя в соцсети. На данный момент таких рассказов уже более ста. Конкурс продлится до 15 августа.

Ссылки по теме


Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
здравоохранение медики Активный гражданин голосование конкурс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика