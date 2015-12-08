В столице против гриппа привито свыше 4,3 млн человек

В Москве от гриппа привито более четырех миллионов человек

В Москве завершается предсезонная вакцинация против гриппа, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Прививку от гриппа сделали порядка 4,3 миллиона москвичей, что составляет 35,7 процентов от населения города. Сейчас привиться от гриппа можно в негосударственных медорганизациях.

В управлении также отметили общую стабильную ситуацию по гриппу и ОРВИ в столице.

"Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению – на 34,4 процента", – отметили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали порядка 61 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, большая часть из которых приходится на детей до 14 лет.

"Низкие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом свидетельствуют о продолжении благоприятного периода для активной предсезонной вакцинации против гриппа", – добавили в управлении.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что от гриппа привито более 42 миллионов россиян, однако количество заболевших растет.

Ранее сообщалось, что план по вакцинации за счет средств федерального бюджета выполнен на 100 процентов. Взрослые вакцинируются один раз в год, а детям от шести месяцев до трех лет делают две прививки с промежутком в месяц.