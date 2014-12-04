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Общество

04 декабря 2014, 15:56

Фиксация налогов и амнистия капитала сделают экономику сильнее - глава МГД

здравоохранение налоги бизнес медицина

Фото: ТАСС

Благодаря закреплению на четыре года действующих налогов, а также амнистии капитала, который будет возвращаться в страну, российская экономия станет сильнее. Об этом заявил в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Значит, в Россию вернутся деньги, которые ранее были выведены в оффшорные зоны либо просто переведены на счета в другие страны. Это очень важно сейчас, для данного этапа нашей экономики", - отметил Шапошников.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию предложил на три года освободить от проверок надзорными органами компании, к которым не было серьезных нареканий на протяжении трех лет. Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнес,- то есть не менять их на протяжении этого срока, и выступил за полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию.

Шапошников также отметил, что в Москве проходит модернизация здравоохранения и фактически уже исполняются предписания президента, которые он озвучил в своем послании.

"Если говорить о медицине, то действительно мы должны перейти на систему страховую, мы должны обеспечить врачам достойное место работы, достойный доход. И сегодня прозвучал очень интересный момент - это введение сертификата переподготовки врачей. Что необходимо отметить? В Москве сейчас также происходит модернизация здравоохранения. И Москва, по сути, начала выполнять послание президента. Буквально в этом месяце был принят ряд постановлений правительства, которые, в том числе, были направлены на процедуру, на механизм переподготовки, переквалификации врачей по тем специальностям, которые необходимы. Поэтому можно сказать, что Москва уже определенную часть послания президента исполняет", - подчеркнул Шапошников.

Напомним, 27 ноября Сергей Собянин подписал постановление о компенсационных выплатах врачам, попавшим под сокращение. Медработники получат компенсации из городского бюджета в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу выплатят по 200 тысяч рублей, среднему – по 300 тысяч, врачам – по 500 тысяч рублей. Деньги получат те, кого уволили в связи с сокращением в период с 1 июля этого года по 31 декабря 2015 года.

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Мэр также подписал постановление о профессиональной переподготовке и обучении медработников. На период обучения утверждена ежемесячная выплата (стипендия) в размере 30 тысяч рублей. В зависимости от квалификации подготовка займет от нескольких месяцев до трех лет.

Для этих целей столичные власти создание центр "Содействие", среди задач которого создание информресурса, проведение ярмарок вакансий и финансирование этих мероприятий.

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