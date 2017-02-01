Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всемирный день борьбы против рака пройдет 4 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день москвичи смогут посетить открытые лектории и пройти профилактические просмотры у врачей. Приемы проведут лучшие онкологи, эндокринологи, маммологи и урологи Московского клинического научно-практического центра, ГКБ им. Спасокукоцкого, ГКБ им. Плетнева, Центра планирования семьи и репродукции и других медучреждений.

Все желающие смогут пройти обследования, в том числе ультразвуковые, на выявление рака щитовидной железы, прямой кишки, шейки матки, а также сделать маммографию и сдать кровь на скрининг рака простаты.

Кроме того, с 9 утра до 6 вечера можно позвонить на горячую линию Московского клинического научно-практического центра и получить ответы на все интересующие вопросы. Телефон – 8 (495) 304-31-03.



Всемирный день борьбы против рака проводят каждый год 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкозаболеваниями. Его цель – напомнить о важности ранней диагностики рака, которая может помочь излечить его, не дожидаясь более тяжелых стадий. В прошлом году бесплатную диагностику прошли более 20,5 тысячи москвичей.