Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Всемирный день борьбы против рака пройдет 4 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этот день москвичи смогут посетить открытые лектории и пройти профилактические просмотры у врачей. Приемы проведут лучшие онкологи, эндокринологи, маммологи и урологи Московского клинического научно-практического центра, ГКБ им. Спасокукоцкого, ГКБ им. Плетнева, Центра планирования семьи и репродукции и других медучреждений.
Все желающие смогут пройти обследования, в том числе ультразвуковые, на выявление рака щитовидной железы, прямой кишки, шейки матки, а также сделать маммографию и сдать кровь на скрининг рака простаты.
Всемирный день борьбы против рака проводят каждый год 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкозаболеваниями. Его цель – напомнить о важности ранней диагностики рака, которая может помочь излечить его, не дожидаясь более тяжелых стадий. В прошлом году бесплатную диагностику прошли более 20,5 тысячи москвичей.
