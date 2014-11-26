Режиссер Эльдар Рязанов пошел на поправку

Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

Состояние режиссера Эльдара Рязанова, накануне переведенного в реанимацию, улучшилось. Однако, по словам врачей, переводить его в обычную палату пока рано.

"По данным на утро, Эльдар Александрович остается в реанимации, однако в целом его состояние улучшается, он в сознании. Возможно, ему удастся избежать и проблем с речью", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в руководстве НИИ нейрохирургии имени Бурденко, где находится Рязанов.

Напомним, что Эльдар Рязанов был доставлен в НИИ нейрохирургии имени Бурденко вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт", который характеризуется повреждением мозговой ткани и нарушением кровообращения.

Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Затем врачи перевели Рязанова в реанимацию.

Между тем, как ранее сообщал телеканал "Москва 24", по словам внука режиссера, Рязанов сможет вернуться домой уже через несколько дней.

"Состояние нормальное и через два-три дня его выпишут. Он шутил, когда его туда везли. Хотели даже не госпитализировать, но врач настоял, чтобы его туда доставили", - рассказал Дмитрий Трояновский, внук Рязанова.

Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.