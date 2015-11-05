Режиссера Юнгвальд-Хилькевича госпитализировали

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич экстренно госпитализирован в Москве, сейчас он проходит необходимые обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссера Надиру Юнгвальд-Хилькевич.

Создателя фильмов о приключениях мушкетеров положили в больницу 3 ноября, сейчас он находится в реанимации хирургического отделения.

"О выписке пока речь не идет, врачи никаких прогнозов не делают, диагноз пока тоже неизвестен, нам ничего конкретного не говорят", – сказала жена Юнгвальда-Хилькевича.

Георгию Юнгвальду-Хилькивичу 81 год. Он родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Среди самых известных его фильмов – "Д`Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие.

Как художник-постановщик Юнгвальд-Хилькевич оформил 80 спектаклей в театрах Одессы, Москвы, Ташкента, Вильнюса, Парижа. Режиссер является также автором нескольких книг о кино, в том числе "За кадром-"Наше кино".