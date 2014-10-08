Что мониторят в Москве "машины-ревизоры"

Фото: M24.ru

Департамент городского имущества начал использовать "машины-ревизоры" для оценки состояния земельных участков и домов, рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства. Закуплено несколько таких автомобилей, отметили чиновники.

Принцип их работы аналогичен съемке карт "Яндексом" или Google: несколько автомобилей, на каждом из которых по девять камер, ездят по городу и фотографируют здания. Полученные снимки автоматически сравниваются со старыми, и, если есть различия, инспектор вручную выясняет статус участка или дома. Данные с "машин-ревизоров" загружаются в "Электронный атлас Москвы", где их могут посмотреть чиновники и жители города.

При этом геопозиция вычисляется по встроенному приемнику GPS, а расстояние от камеры до объекта высчитывает лазер.

Отметим, что в настоящее время инспекторы обходят земельные участки самостоятельно.

По мнению экспертов, опрошенных газетой "Известия", новая техника поможет в борьбе с незаконной застройкой только в том случае, если машины будут ездить не два раза в год, как заявлено, а чаще - раз в неделю.